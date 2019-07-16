2022世足亞洲區第2輪資格賽如何分組，明天下午5時將在吉隆坡的亞足聯（AFC）總部進行抽籤儀式，目前世界排名125的中華男足位列第3檔次，能否與第1檔次具票房魅力的東亞勁旅同組，第2檔次能否避開中亞、西亞強敵，攸關中華隊前進第3輪的難度多高，還有主場球迷的觀賽福利。愛爾達體育台將直播抽籤儀式。

中華男足近年世界排名提升，不像上屆淘汰汶萊才能晉級，這次直接進入第2輪40強階段，而且在5級中位列第3檔次。本階段分成8組、各5隊踢主客雙循環賽，取分組第1與戰績較佳的4支分組第2晉級第3輪。中華隊按排名有坐三望二的形式。

第1檔次的隊伍有伊朗、日本、南韓、澳洲、卡達、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯與中國大陸，由於實力超強，中華隊取勝難度極高，最期待的反而是主場票房紅利，若能抽到日、韓，台灣球迷有機會在主場見到旅歐球星，肯定瘋狂，若抽中大陸，由於不少台灣好手效力對岸職足，撇除政治紛擾，也算抽到好籤。

上屆資格賽，中華隊同組的第1檔次球隊為伊拉克，雖是前亞洲盃冠軍，實力不俗，可惜對台灣球迷而言的吸引力不高，這次當然也不希望抽到其他中東隊伍。此外，中華男足除了2006年曾在亞洲盃資格賽遭遇南韓，還不曾於成年國際賽碰過大陸，與日本碰頭也已是上世紀的往事，更令人期待。

由於分組第2還有機會晉級下輪，中華隊理想的第2檔次對手，最好是實力上我國有機會一搏，又有票房吸引力，最佳選擇實際上也只有越南一個，因為其他都是中亞、西亞國家，而中華隊上屆資格賽碰上越南，台北田徑場兩萬人滿座的盛況仍讓人印象深刻，也可望重演。

碰上4、5檔次隊伍，中華隊的目標就是全勝，盼能遇上弱隊且免於長途征戰的客場考驗，比如上屆亞洲盃資格賽曾讓中華隊踢到鐵板的土庫曼，就不會是好的選擇。若能顧及票房，香港與馬來西亞也許是不錯的答案。

第5檔次方面，印尼雖是主場票房考量下的好選項，但世界排名也是本檔次最高者，去年亞運也曾讓我U23代表隊吃過苦頭，若以晉級為主要考量，能避開將是最好的結果。

(中時電子報)