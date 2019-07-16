族人加緊排練舞蹈（吉安鄉公所提供）

原住民聯合豐年節即將於19日嗨翻花蓮，吉安鄉的原民朋友們也如火如荼的進行排練，吉安鄉長游淑貞親臨車站前與族人們共同載歌載舞，揮灑汗水以迎接祭典的來臨。縣政府專員黃麗珍也代表縣府贈送3萬元，感謝部落百忙中抽空排練。

吉安鄉高瑋辰、劉貴香及曾詩庭三位指導老師與百位種子老師，於吉安車站前，認真排練，動作整齊劃一，為的就是參加今年的聯合豐年節，現場也有許多婦女與小朋友一同響應，鄉長游淑貞更親自披上情人袋下場搖擺，8年來的豐年節都不缺席，這次當然也不例外，要與族人嗨翻全場！

「吉安鄉準備好了！」，游淑貞表示，吉安鄉的原民朋友是13鄉鎮中最多的，自己每年也都會與部落姐妹一起練習舞蹈，令她感動的是不僅有兄弟姊妹一同練跳，小朋友也為文化傳承盡一份心力，讓文化種子從小生根在部落之中，生生不息的發芽下去。

游淑貞表示，7月19與大家相約聯合豐年祭，一起唱跳 ，吉安鄉19個阿美族部落豐年祭與太魯閣族感謝祭也將於8月3日接棒，於各部落輪番登場，邀請鄉親深入部落，與阿美及太魯閣族人揮灑熱情與汗水，分享慶典喜悅。

縣政府專員黃麗珍也代表縣府向辛苦排練的族人們贈上3萬元的經費，更感謝游鄉長在擔任議員時期一直致力於推廣各項活動。從聯合豐年節到19部落的慶典，縣府大力推動觀光與原民文化的傳承和振興，希望民眾於活動期間熱烈參與，大夥一同披上情人袋，瘋狂一夏。

(中時 )