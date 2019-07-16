MIKIMOTO「神秘花園」 富永愛復出走秀 20:022019/07/16 中時 陶福媛 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 超模富永愛復出為MIKIMOTO走秀展演最新的珠寶作品。（MIKIMOTO提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 MIKIMOTO在巴黎高訂周發表《Jardin Mysterieux》頂級珠寶項鍊。（MIKIMOTO提供） MIKIMOTO在巴黎高訂周發表《Jardin Mysterieux》頂級珠寶系列花園柵門造型胸針。（MIKIMOTO提供） MIKIMOTO雖是日本國寶級珠寶品牌，為了進軍國際珠寶市場，不遠千里前往巴黎高訂周，除了選在珠寶一線戰區芳登廣場的MIKIMOTO總店發表新品，且邀請已有許久不見的超模富永愛復出為MIKIMOTO走秀展演。 全新登場的《Jardin Mysterieux》（神秘花園），採用各種罕見的天然海螺珍珠，巧妙結合彩色寶石、鑽石等，融入精湛細膩的鑲嵌精工，跳脫傳統珍珠飾品的窠臼，詮釋神秘花園裡花團錦簇的庭園美景。 (中時 ) #富永愛 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂熱門新聞 謝忻、阿翔徹底切了？小甜甜鬆口回4字 - 娛樂 鄭弘儀追問郭董初選燒多少錢？她說出驚人真相 - 娛樂 2019下半年這3個生肖將「大轉運」！ - 娛樂 為何黑韓節目不斷？陳揮文揭電視台殘酷真相 - 娛樂 47歲《蝙蝠俠》男星驚傳睡夢中離世 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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