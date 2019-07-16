MIKIMOTO在巴黎高訂周發表《Jardin Mysterieux》頂級珠寶項鍊。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO在巴黎高訂周發表《Jardin Mysterieux》頂級珠寶系列花園柵門造型胸針。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO雖是日本國寶級珠寶品牌，為了進軍國際珠寶市場，不遠千里前往巴黎高訂周，除了選在珠寶一線戰區芳登廣場的MIKIMOTO總店發表新品，且邀請已有許久不見的超模富永愛復出為MIKIMOTO走秀展演。

全新登場的《Jardin Mysterieux》（神秘花園），採用各種罕見的天然海螺珍珠，巧妙結合彩色寶石、鑽石等，融入精湛細膩的鑲嵌精工，跳脫傳統珍珠飾品的窠臼，詮釋神秘花園裡花團錦簇的庭園美景。

(中時 )