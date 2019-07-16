對於蔡政府修「國安五法」，以及將針對「中共代理人」立法，白色恐怖時期政治受難者與家屬15日上午齊聚在總統府前政治受難者紀念碑前，抗議民進黨政府重返戒嚴，要求廢除「國安五法」，不能讓白色恐怖重現。

根據中評網報導，政治受難人互助會15日上午在位於總統府前的白色恐怖紀念碑（凱道與懷寧街口）前召開記者會。12位政治受難者與家屬、支持者逾百人，穿著「我坐過牢，我將要坐牢」、「我長輩坐過牢，我將要坐牢」的白色服裝，高呼「抗議重返戒嚴」，「廢除國安五法」、「反對新白色恐怖」等口號。也呼籲過去戒嚴時期，一起在街頭反對國安法的總統府秘書長陳菊站出來。

報導指出，今年81歲的政治受難者黃英武說，他當年因參加大眾幸福黨坐牢8年，現在又實施國安五法是倒行逆施，他很憤怒，「國民黨很爛，民進黨很亂」，他一定抗拒到底。

台灣地區戒嚴時期政治案件處理事許育嘉表示，1987年解除戒嚴，另立國家安全法，當時民進黨走上街頭呼喊「只要解嚴！不要國安法」。如今民進黨政府卻主導修法，分別在《國家安全法》、《刑法》、《國家機密保護法》與《兩岸人民關係條例》中增修模糊的罪責認定，造成可隨意入人於罪，打造綠色恐怖。

曾因成功大學共產黨案遭判死刑，後減刑為15年的勞動黨主席吳榮元說，民進黨從民主制度取得政權，不應再重回白色恐怖，不能再鎖國封島，台灣人民為了歷史前進的正確道路是不怕坐牢的。

台灣地區政治受難人互助會總會長林燿呈代表宣讀抗議聲明書，他強調在台灣1950年代開啟的白色恐怖是所有人民都不能忘卻的傷痛記憶。如果民進黨宣稱推動的轉型正義真要撫平這樣的傷痛，怎能蓄意復辟當年造成台灣人民深刻傷痛的白色恐怖惡政？身為政治受難人，他要求轉型正義委員會給一個答案。

《國安五法》分別是今年5月7日三讀的《刑法部分條文修正案》及《國家機密保護法部分條文修正案》、5月31日三讀的《兩岸人民關係條例增訂第五條之三修正案》、6月19日三讀的《國家安全法部分條文修正案》，以及7月3日三讀的《兩岸人民關係條例部分條文修正案》。

(中時電子報)