2019年亞洲身心障礙桌球錦標賽首度在台灣舉行，將於7月23日至27日在台中靜宜大學體育館登場，是各國好手進軍2020東京帕奧的重要資格戰，預計19個國家地區、277位選手角逐。

台中市政府運動局長李昱叡、台中市身心障礙體育總會理事長、市議員陳清龍16日受邀出席記者會，勉勵選手超越自我再創佳績，朝東京帕奧目標邁進，為台中爭光。

運動局指出，2019年亞洲身心障礙桌球錦標賽由國際桌球總會（International TableTennis Federation，ITTF）授權、中華民國殘障體育運動總會承辦，將是各國好手進軍2020東京帕拉林匹克運動會（簡稱帕奧）的重要資格戰，選手將全力爭取佳績，展現台灣的實力。

2018年雅加達亞洲帕拉運動會，中華代表團總獎牌數為2金9銀14銅，其中，中華桌球隊個人賽與團體賽總共斬獲4銀5銅，堪稱奪牌主力，這次亞洲身心障礙桌球錦標賽，多位亞帕運國手也持續挑戰，朝更高的競技殿堂邁進。

(中時 )