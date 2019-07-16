De Beers在巴黎高訂周發表Portraits of Nature 系列的蝴蝶珠寶套組，項鍊1280萬元。（De Beers提供）

De Beers在巴黎高訂周發表以變色龍為靈感創作的彩鑽項鍊，5370萬元。（De Beers提供）

De Beers在巴黎高訂周發表全新Portraits of Nature珠寶，靈感源自野生動物身上色彩鮮明的美麗羽翼和皮草紋理，透過天然彩鑽與彩色珠寶的排列組合，打造紅鶴的浪漫粉紅羽翼、變色龍綠褐相間的炫目色調、蝴蝶美麗的雙翅等，充滿律動美感與時尚活力。

以大克拉鑽石和切割工法著稱的De Beers，近年來積極轉型，不僅更強化設計，且在珠寶作品融入彩色鑽石，由於天然彩鑽十分稀有，每一萬顆天然鑽石之中，只有一顆彩鑽，由於品牌擁有自家鑽石礦場，彩鑽來源無虞，是最大的優勢。

(中時 )