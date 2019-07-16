De Beers彩鑽 打造繽紛動物園 20:072019/07/16 中時 陶福媛 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 De Beers在巴黎高訂周發表Portraits of Nature 系列的紅鶴珠寶項鍊，4690萬元。（De Beers提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 De Beers在巴黎高訂周發表Portraits of Nature 系列的蝴蝶珠寶套組，項鍊1280萬元。（De Beers提供） De Beers在巴黎高訂周發表以變色龍為靈感創作的彩鑽項鍊，5370萬元。（De Beers提供） De Beers在巴黎高訂周發表全新Portraits of Nature珠寶，靈感源自野生動物身上色彩鮮明的美麗羽翼和皮草紋理，透過天然彩鑽與彩色珠寶的排列組合，打造紅鶴的浪漫粉紅羽翼、變色龍綠褐相間的炫目色調、蝴蝶美麗的雙翅等，充滿律動美感與時尚活力。 以大克拉鑽石和切割工法著稱的De Beers，近年來積極轉型，不僅更強化設計，且在珠寶作品融入彩色鑽石，由於天然彩鑽十分稀有，每一萬顆天然鑽石之中，只有一顆彩鑽，由於品牌擁有自家鑽石礦場，彩鑽來源無虞，是最大的優勢。 (中時 ) #彩鑽 #鑽石 #珠寶 #天然 #打造 也許您會感興趣 推薦閱讀 不用去威尼斯！墾丁夢幻島打造14戶彩虹屋 08:532019/07/12 旅遊 桃園平鎮廠機台Q3可望進駐 聚積Mini／Micro LED模組 拚年底量產 04:102019/07/12 產業．科技 Ella陳嘉樺攜手法國天然礦泉水evian 追求斜槓無限可能 16:562019/07/12 生活 梵克雅寶贊助芭蕾舞劇《羅密歐與茱麗葉》頌讚偉大愛情 18:382019/07/12 生活 GUCCI進軍頂級珠寶 打造歡愉花園 18:302019/07/12 生活 GUCCI打造歡愉花園 04:102019/07/13 時尚消費 Anna Hu參展巴黎高訂周 亞洲女性第一人 10:342019/07/15 生活 Anna Hu巴黎高訂周參展 亞洲女性第一人 17:482019/07/15 生活 變頻空調＋風扇環保又省錢 CHIMEI奇美 抗暑授招 04:102019/07/16 產業特刊 Qeelin重返珠寶舞台 馬思純代言重磅出擊 20:062019/07/16 娛樂 生活熱門新聞 輕颱「丹娜絲」生成！90度北轉直撲台灣 - 生活 輕颱丹娜絲為何北轉登陸？鄭明典這樣說 - 生活 準颱風路徑出爐 專家曝：這兩種機率最高 - 生活 丹娜絲穿台 未來3天降雨熱區曝光！這地區剉咧等 - 生活 暴瘦5公斤 韓曝李佳芬身體出3狀況 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。