在桃園市一所衛生所任職的33歲詹姓護理師，前年10月酒駕失控衝到對向車道，蔡姓騎士首當其衝、命喪輪下，詹女酒測值高達每公升1.07毫克被送辦，桃園地院法官痛斥她身為護理人員還酒駕，但考量詹女案發後不但公職沒了、還得單親撫養幼女，並賠償受害家屬100萬元，依酒駕致死判刑1年10月、緩刑5年。

詹女因心情不佳，前年10月1日下午在住處飲用啤酒2瓶和威士忌1杯，隨即「酒後上路」，沒想到卻駕車失控撞上停在路旁的小貨車，反彈跨越雙黃線到對向，撞上騎車經過的蔡姓騎士，蔡女當場人車分離、彈飛倒地，全身多處擦挫傷，緊急送醫仍傷重不治。

詹女也受傷送醫，經抽血測得血液酒精濃度達每公升215毫克、換算酒測值高達每公升1.07毫克，被依酒駕致死罪嫌送辦。

詹女雖表示上路前有吃安眠藥，但法官函詢食藥署得知，詹女案發時血液的安眠藥濃度未達不能安全駕駛的程度，但酒精濃度遠超過法律規定的每公升0.25毫克4倍之多，認定肇事和酒駕有關。

法官痛斥詹女從事護理工作，深知酒精入喉即會影響意識能力，仍執意酒駕，應深究譴責，但考量她坦然面對，並在強制險之外，以100萬元和家屬和解，且無前科，案發後已失去公職、轉任民間醫院急診護理師，還要單親撫養小學女兒，被害家屬也幫求情、願意原諒，予以緩刑5年，但須義務勞務200小時。

(中時 )