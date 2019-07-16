《俗女養成記》謝盈萱。（華視）

《俗女養成記》藍葦華、楊麗音、謝盈萱。（華視）

《俗女養成記》謝盈萱、溫昇豪。（華視）

金鐘視后嚴藝文首度跨界擔任編導、改編自江鵝著作同名散文的台式新喜劇《俗女養成記》，將於8月4日晚間華視、CATCHPLAY線上平台播出。該劇由金馬獎影后謝盈萱、溫昇豪、藍葦華、陳竹昇、于子育、楊麗音、夏靖庭聯合主演。首波預告釋出謝盈萱與藍葦華的相親篇預告，影片中謝盈萱不計形象地大啃雞腿，還大拍桌子一付要跟對方吵架的樣子，沒想到換來藍葦華一句「我就是愛妳，這款的！」演出十分爆笑，讓許多粉絲看了直呼「粉紅泡泡大噴發」、「好有火花喔!」

《俗女養成記》的演出卡司陣容堅強，嚴藝文導演表示這次的演員都是她非常想要合作的夢幻名單，個個都是喜劇A咖或有潛力的演員，女主角找來金馬影后謝盈萱，兩人曾是北藝大的學姊妹，嚴藝文直言謝盈萱本身就是一個「冷面笑匠」，當初遊說她加入演出時說：「妳就當是一個夏令營，妳就玩!」

藍葦華飾演女主角青梅竹馬「蔡永森」，他過去大多是演出悲情、嚴肅的角色為主，這次也是自我突破，放開來演這一個豪爽熱情帶憨直的角色；溫昇豪飾演女主角男友「江顯榮」，是一個家境富裕的媽寶，但他因外型帥氣，定裝時還被工作人員虧「這麼帥的男友，怎麼會讓人想要分手」。

而正式演出時大家確實也在片場演出玩得很開心；陳竹昇飾演女主角的爸爸「陳晉文」，本身就是女兒奴的他，讓導演一眼就覺得爸爸的角色就是他；楊麗音飾演女主角阿嬤「陳李月英」，當初則是義氣相挺一口氣就答應了演出，演出造型上出更是出了很多的意見，還自帶假髮、助行器等道具，甚至為戲特別穿上自帶的阿嬤連身內衣。眾多金獎演員力挺演出，嚴藝文導演笑說：「我現在是跪謝到膝蓋以下是義肢了!」

首度挑戰導演的金鐘視后嚴藝文表示《俗女養成記》的誕生，是起源於過去2年的人生低潮，這段時間不僅遭逢父親的過世，戲劇演出的角色又受限，開始擔心沒有什麼新的東西可以帶給觀眾，透過導演陳長綸的介紹，她認識了江鵝同名的散文作品，一口氣就讀完獲得極大的共鳴，尤其自己與作者江鵝同屬於六年級世代的女生，同樣是沒車、沒房、沒小孩的俗女人生，想把這本書推薦給大家，因此改編拍攝了《俗女養成記》這部戲，更首次擔任幕後編導的工作。

嚴藝文也表示，《俗女養成記》是一個和解的故事，傳遞給女性觀眾「妳怎樣去接受現在的妳，怎樣去肯定妳現在做出的選擇」的訊息。該劇首波三支前導預告已經吸引36萬人次觀看，獲得許多觀眾迴響。

《俗女養成記》故事的主角陳嘉玲，是一個永遠不像台北女生的台南女生，她和台灣十大建設差不多的時間出生，是一個台灣經濟一起長出來的六年級女孩，年屆39歲的她，沒房、沒車，也沒有老公沒小孩，人生第一專長是在快門瞬間眨眼，卻不幸丟了董事長特助的工作，當年不惜引發家庭革命也要離開家鄉的她，在台北奮鬥了近二十年，到頭來竟然是一場空？ 陳嘉玲過去一直追求「淑女」的夢想，卻在跨入40歲大關的時候，開始認清，其實自己是個「俗女」。

《俗女養成記》由嚴藝文、陳長綸共同執導，集結金獎帝后級的戲精演員，包括謝盈萱、溫昇豪、藍葦華、陳竹昇、于子育、吳慷仁、楊麗音、夏靖庭、曾珮瑜、謝瓊煖、王琄、陳家逵、宋緯恩、范瑞君聯合主演，以及徐譽庭、葉天倫、廖怡裬、徐麗雯、張詩盈、王鏡冠客串演出。故事改編江鵝同名作品台灣原創IP故事散文《俗女養成記》，以1970年代六年級生的輕熟女為主角，是一部六年級台灣女人的成長史，以充滿幽默詼諧、時空交錯的方式呈現社會觀點、政治氛圍與家庭教育，共分成10集播出，從8月4日起每週日晚間9點半於華視主頻連播2集。

(中時 )