網友爆料郭美美出獄後最近現身老家附近。（圖／翻攝自MrHard微博）

在大陸有「炫富一姐」稱號的網紅郭美美，2011年因多篇炫富文章被網友討論爆紅，2014年她因涉嫌開賭場罪被捕，又被警方揪出多次私下性交易，最後因開設賭場罪被判有期徒刑5年，本月郭美美刑滿出獄，網上曝光郭美美近照，可見原本有著一張精緻瓜子臉的她發福不少，V型臉腫成U型臉，引發熱議。

郭美美8年前被網友挖出，在微博上以「郭美美Baby」為名，實名認證為「中國紅十字會商業總經理」，在網上發出多篇炫耀名車與名牌包包的文章，風波之大引來網友檢討中國紅十字會的捐款流向，中國紅十字會則發聲明否認，澄清郭美美與紅十字會完全無關係。

2014年郭美美因開設賭場，被判入獄5年，本月13日郭美美刑滿出獄，網上流出她穿著一身黑衣、黑裙，低調走出湖南女子監獄的畫面，今微博網友「MrHard」發文爆料，指郭美美重獲自由後，最近到益陽市赫山區桃花崙街道辦事處報到，臉圓了一大圈，網友說：「真的是她嗎」、「監獄裡的生活就是這麼樸實無華且枯燥」、「比之前看著順眼多了」、「怎麼可能臉胖成這樣別的地方不胖？」。

(中時電子報)