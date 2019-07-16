2019年2月在公路上與F-117的近距離接觸

美空軍F-117夜鷹(Nighthawk)隱形戰機近日出現在加州死亡谷進行演練時，被業餘攝影人士拍攝到。F-117當時正由KC-135R進行空中加油，旁邊有一架有外掛吊艙的F-15D戰機伴隨。它與過去完全不同的奇特塗裝引起軍事專家的猜測，認為可能是用於模擬中共殲-20或俄羅斯蘇-57等隱形戰機，正在進行偵察隱形戰機的傳感器測試。

美媒《戰鬥機》(Combat Aircraft)報導，這名業餘攝影師7月11日在死亡谷拍攝到一架奇特塗裝的F-117夜鷹隱形戰機，拍攝當時該機正在由一架KC-135R加油機進行空中加油。一旁還有一架美國太空總署(NASA)阿姆斯壯研究中心所屬的F-15D伴隨，F-15D右機翼下方攜帶了一個用途不明的吊艙。

雖然F-117在高空飛行，但仍可清楚地看到F-117前緣下側、頂部表面與機翼做了黑/白/灰三色混合塗裝，這是美軍用以模擬敵方戰機的「侵略者」塗裝方式，與傳統F-117的消光黑完全不同。從不同角度觀察，這些顏色並不像陽光反射或是陰影，保留黑色的區域很像是描繪出另一個較小的F-117形狀，有些類似侵略者中隊戰機會在翼尖和尾巴上進行塗裝以改變其視覺特徵，用以模擬對手戰機的視覺效果。

攝影師稱，這架F-117完成了空中加油後，與F-15D一起返回了內華達測試訓練場(NTTR)。

模擬俄羅斯蘇-57隱形戰機的F-16侵略者中隊塗裝與蘇-57對照圖。（圖／防務部落格）

《戰鬥機》先前曾報導說，美空軍F-117隱形戰機近期進行很多秘密行動，其中一次在今年2月被拍到進行低空飛行，機上標記是屬於托洛帕(Tonopah)基地的「暗黑騎士」。據2007年美國政府的決定，F-117戰機在2008年正式退役後被封存在內華達州托洛帕空軍基地的倉庫中，同時要保持可以隨時被召回服役的狀態，這意味著這些戰機不能拆除任何部件，而且要能在30至120天內重新啟用。

報導表示，美國空軍拒絕對近期目擊F-117的消息發表評論，但這些照片可能會引發外界對F-117可能用於擔任模擬敵方隱形戰機的猜測。美空軍已經計劃在2022年組建新的F-35A閃電II侵略者中隊，而在它設立之前，F-117可能要填補此一角色。

F-117夜鷹是世界上第一架作戰用隱形戰機，採用鑽石刻面的外觀，用以減少雷達回波及敵方雷達上的可見信號，以此入侵敵方領空進行轟炸並安全返航。美空軍共有58架F-117，其中部份於2008年退役封存，但仍有少數還在飛，2016與2018都曾有人拍攝到它飛行的照片。

《大眾機械》報導說，沒有人知道空軍使用F-117的目的，現在做很多測試都需要進行與隱形飛機相關測試，F-22和F-35需執行戰鬥任務，因此使用較舊型的F-117用於測試也很合理。

報導指出，在伴飛F-117的F-15D上掛有一個用途不明的「吊艙式傳感器」，可能是正在測試一種用於偵測隱形飛機訊號的新型傳感器。F-117的侵略者塗裝則可能當作模擬俄羅斯蘇-57與中共殲-20隱形戰鬥機的替身，做為美軍演練與測試之用。

(中時電子報)