日月光文教基金會董事長曾元一强調，能源是日常生活的一部分、生存的必備品。（圖／日月光文教基金會提供）

國內電力供應吃緊，成為全民關注的問題，香港城市大學校長郭位今（16）日從系統的眼光分析世界趨勢，360度全方位分析台灣的能源環保，提供水、火、核、太陽、風力、生質及其他等「七彩能源」分配的可行方案。郭位指出，理性擬訂與執行優化的能源環保政策，不但有助於民生福祉，也可盡到世界公民的責任。

日月光文教基金會、中國土木水利工程學會、台灣營建研究院於今日下午，邀請中研院及美國國家工程院院士、香港城市大學校長郭位，以「360度分析台灣能源環保」為題，做兩小時的專題演講與討論。

基金會董事長曾元一引言強調，能源是日常生活一部分、生存的必備品。不同的國家社會，其可用資源、科技及經濟能力、環保要求等不盡相同；因此採用能源結構及確立未來之能源政策，宜量力而為，建議政府部門應審慎評估。

此次專題演講由三單位以邀請方式，邀請專業、有識之士及具意見領袖人士，共約120人來參與。並取得郭位首肯，得以全程錄影公開播放。

8年前日本地震、海嘯，導致福島核電廠事故，核電安全帶出能源與環保論題。郭位是2011年日本福島事故後，第1個應邀考察災區的外國安全可靠度專家，而台灣能源、供輸電力、環保安全等問題，當時也引起關注，至今仍懸而未決。

郭位指出，台灣發電86％來自火力發電、核能發電占9.4％、太陽能占2.9％、水力占1％，風力占0.61％，再生能源的角色相當弱。

郭位說，據2016研究指出，台灣每年約有6千至1萬人死於空汙，其影響因素不只是PM2.5，包括二氧化碳、二氧化硫。根據聯合國長達30年的統計，全球每年約有5至6百萬人因空汙死亡，其中7成5發生在東亞、南亞，而台灣PM2.5排放量，更是全球平均值的2至3倍，這個問題值得各界重視。

郭位說，台灣若要達成非核家園目標，以最樂觀估計，火力發電比率須達80％，非火力發電占20％。但若以每年成長2％推估，6到10年內，能源消耗將增加1成5到2成。

台灣再生能源受限於國情、地理環境等客觀條件，發電量是固定的，面對經濟成長，再生能源占比就會自動降低。若希望能源可靠、可持續性，「去掉燃煤才是正道」；根據目前的研究結果，還沒有一人是因核廢料死亡。

郭位說，所謂「七彩能源」包括水、火（煤、油、天然氣）、核、風、太陽、生質及其他（如地熱、潮汐、沼氣等）等7種能源選項。在功效、安全可靠、可持續、環保、資源儲量、經濟承受、經濟價值等方面各有利弊。不同的國家社會可供取用的資源不盡相同，因此採用七彩能源的組成方式也要量力而為；需要政府及各界提出一套最有效的能源配置可行方案，才能可長可久。

(中時 )