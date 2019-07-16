以郝柏村將軍為名的柏村國小，也曾發現保育類野生動物水獺闖入教室。（中天記者李俊龍攝）

毒蛇雨傘節闖入柏村國小校園，校長許雪芳提醒師生多加留意。（校方提供）

金門金湖鎮柏村國小在2017年底，曾發現1隻珍稀保育類動物水獺闖入教室，今（16）日上午又有1條60公分長的毒蛇雨傘節受困廚房的黏鼠板，金湖消防隊緊急派員協助移除，校方也提醒師生留意安全。

柏村國小是在2017年12月29日發現1隻疑遭野狗咬傷頭部的水獺闖入教室儲物櫃，造成上課師生一陣騷動，到底牠是在受傷的情況下，迷途進入校園或向人類求救，還曾引起網友熱烈討論。最後，受傷的水獺由縣府協同野生動物保育協會派員送往台灣救治。

今天上午，該校廚房又發現1條長約60公分的毒蛇雨傘節受困黏鼠板，金湖消防分隊據報趕緊由隊員黃志忠偕替代役陳安協助移除，並仔細檢查校園各個角落，確認沒有其他蛇隻活動，才將雨傘節帶回隊部處理。

消防隊研判這條小雨傘節可能要捕食老鼠，才偷偷的溜進廚房，結果老鼠沒吃到，反而受困黏鼠板，動彈不得。

校長許雪芳關心校園安全，仍特別交代利用暑假到校練習桌球的同學和指導老師，以及上班的行政人員，要留意天熱蛇隻頻繁出沒，並提醒正確的應變措施和通報途徑。

(中時 )