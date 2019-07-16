頑童MJ116團員瘦子近日代言男性沐浴產品，據悉代言價碼為7位數，他一秀出裸上半身、刺青的帥氣宣傳照，讓粉絲紛紛留言：「想洗澡了！」、「以後男友只能用這款。」這也是頑童宣布單飛後，瘦子首度自己的代言，表示身邊的朋友都很力挺支持，「畢竟也是第一次沒穿衣服代言商品，有點緊張。」

瘦子分享平常出門幾乎都會噴香水，心中的男人香沒有一定，但不要臭是前提，「頑童成員就很幸運汗都是香的都不臭」，他透露自己洗澡會先洗下面，「因為最重視下面的清潔」，他自認沒有潔癖，就算沒洗澡的人也可以碰他的床。

他憶起在現場裸著上身，拍攝照片時，非常害羞，有要求部分人員清場，也是他入行以來最大的尺度，拍照事前也有特別去運動、健身，讓身體狀態比較好一點，笑說：「不然怕出來會嚇到人。」

此外，瘦子先前在師兄熱狗（MC HotDog）的演唱會宣布將要演出電影，至於進度？僅表示「有要演電影沒錯，但其他一切不便透露」，而小春目前在錄製個人專輯，大淵則忙著當DJ，預告將於27日在台北東區演出。

(中時 )