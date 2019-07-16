一年一度的南投市配天宮城隍爺夜間出巡繞境，16日晚間在前立法院長王金平燃點起馬炮後揭開序幕，並進行踩街，讓南投市呈現熱鬧滾滾的熱烈氣氛，猶如一場嘉年華會。王金平被問到對韓國瑜民調勝出的看法，他說要恭喜韓市長還有祝福他。
王金平對國民黨初選未參加，是否因當初覺得民調不公，才不參加？他說，民調公不公平各人的看法不一樣，有的人說很公平，也有的人說不公，呵呵呵。
對於最近，柯文哲跟郭董那邊的人是否有人跟他接洽或談合作？他說：還沒有欸。對於本月20日，王院好像要繼續成立台南之友會，那下一步的動態是什麼？他說，他還是一樣勤走基層、傾聽民意，然後整合各方的力量，再匯聚所有的資源，一起來為2020年國民黨重新再執政奉獻心力。
對於外傳本月20日王院長要到高雄宴請韓國瑜市長，是不是跟韓市長有進一步合作？他說
是有這樣的約會，但順延了，要延到哪一天還未確定。
有關國民黨初選民調已有結果，而且有民調顯示不管郭台銘、韓國瑜還是朱立倫都贏柯文哲跟蔡英文蠻多的，王院長怎樣怎麼來看這個民調的結果？王平說，民調已有結果就好了，但還是要恭喜韓市長並祝福他。
對於在國民黨初選民調結束後，王金平的第一個行程，是由立委許淑華神力女超人陪同，是否意味著韓王合作已有默契了？王金平則表示，根本都沒談到這個問題，那是你們的臆測而已。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。