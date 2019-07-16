▲南投市配天宮城隍爺夜間出巡繞境，在前立法院長王金平燃點起馬炮後揭開序幕。（楊樹煌攝）

一年一度的南投市配天宮城隍爺夜間出巡繞境，16日晚間在前立法院長王金平燃點起馬炮後揭開序幕，並進行踩街，讓南投市呈現熱鬧滾滾的熱烈氣氛，猶如一場嘉年華會。王金平被問到對韓國瑜民調勝出的看法，他說要恭喜韓市長還有祝福他。

王金平對國民黨初選未參加，是否因當初覺得民調不公，才不參加？他說，民調公不公平各人的看法不一樣，有的人說很公平，也有的人說不公，呵呵呵。

對於最近，柯文哲跟郭董那邊的人是否有人跟他接洽或談合作？他說：還沒有欸。對於本月20日，王院好像要繼續成立台南之友會，那下一步的動態是什麼？他說，他還是一樣勤走基層、傾聽民意，然後整合各方的力量，再匯聚所有的資源，一起來為2020年國民黨重新再執政奉獻心力。

對於外傳本月20日王院長要到高雄宴請韓國瑜市長，是不是跟韓市長有進一步合作？他說

是有這樣的約會，但順延了，要延到哪一天還未確定。

有關國民黨初選民調已有結果，而且有民調顯示不管郭台銘、韓國瑜還是朱立倫都贏柯文哲跟蔡英文蠻多的，王院長怎樣怎麼來看這個民調的結果？王平說，民調已有結果就好了，但還是要恭喜韓市長並祝福他。

對於在國民黨初選民調結束後，王金平的第一個行程，是由立委許淑華神力女超人陪同，是否意味著韓王合作已有默契了？王金平則表示，根本都沒談到這個問題，那是你們的臆測而已。

(中時 )