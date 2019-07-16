熊仔16日舉辦記者會，宣布與索尼音樂共創全新品牌「能火」是他的姓氏「熊」上下分開而成，他擔任品牌總監，「索尼送的禮物，覺得感恩，不會有壓力」，他的新輯《夢想成真》，獲得好評，不過他坦言上半年忙漫畫連載、新專輯、演出等，分身乏術，感到焦慮，都靠打電動舒壓，仍會抽空與朋友聚會，外界好奇他感情世界，近來是否有動心對象？他笑說：「還Ok！」語帶保留。

熊仔6月分別在台北、高雄舉辦「熊心豹子膽」雙人演唱會，當時他為呈現最好狀態，努力減肥，172公分的他，從73公斤瘦到69.5公斤，頗有成效，不過他提到演唱會結束後，放鬆心情、大啖最愛的拉麵，體重似乎也復胖，他自信表示「沒關係，復胖也能火。」

記者會上，師姐王若琳到場力挺，她榮獲今年金曲獎評審團獎，王若琳預祝他明年橫掃金曲獎，他說：「隨緣拉。」隨後又表示「但得獎還是很重要。」而熊仔日前翻唱林強〈向前走〉，上線1天點閱率破50萬，他笑說：「應該是有買廣告。」並提到有去聽五月天改編的版本，「他們節奏比較放克，我選擇節奏放慢。」

(中時 )