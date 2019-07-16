高雄市長接棒人選？許淑華回應了（影/中天新聞）

只要是韓國瑜的重要場子中，都會見到神力女超人許淑華的身影，韓國瑜確定代表國民黨出戰2020總統大位，許淑華表示心情是緊張大於興奮，也陪同出席記者會。網路上陸續有人討論許淑華接棒高雄市長的可能性，對此，許淑華回應了。

先前只要是韓國瑜的重要場子中，都會見到神力女超人許淑華的身影、也不時會和韓國瑜開直播，與民眾大聊生活點滴。韓國瑜初選勝出的記者會中，也見到許淑華和孫大千左右護法陪同。網路上韓粉社團中，不時有人會討論是否由許淑華接棒高雄市長的可能性，對此，許淑華回應了。

中天電視報導，許淑華表示，「我已經是正式黨部提名南投縣第二選區的立委候選人」，她透露，在韓市長當選之後，我們會有其他的人選。那誰來接棒挑高雄重擔？她也表示韓國瑜也自有考量。

許淑華說，一路上非常感謝所有的支持者對韓國瑜的幫忙鼓勵，對整個助選團隊而言，後面才是硬仗，包括她也是在初選勝選後，開心一下後就得趕快再緊繃起來，進入備戰模式。

(中時電子報)