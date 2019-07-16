記憶減退，和認知功能退化，是失智症的部分前兆。許多研究證實，老年腦部退化一旦發生，就是不可逆的事實。然而多用腦，有可能降低認知受損的風險。美國新研究指出，進入中年後多用腦，包括學習電腦、益智遊戲和手作藝術，罹患輕度認知障礙（MCI）的機率就愈低。

認知功能退化，是每個人進入老年時，都可能面對的處境。有人嚴重到忘記自己和家人，有人則處於半清醒、半迷失的狀態。美國梅約醫學中心（Mayo Clinics）醫學專家吉達（Yonas E. Geda）說，愈來愈多研究都發現，生活方式的改變，有助於延緩腦部思考和記憶退化的問題。

中老年人同時參與多種有益腦部的心智活動，罹患認知退化的風險就會愈低。(圖／pixabay)

調整生活方式多用腦 延緩認知退化

生活方式包括飲食調整、運動，以及透過許多心智和社交活動，刺激中老年人多用腦。

發表在《神經學（Neurology）》的新研究，檢視心智活動與輕度認知障礙之間的關係。研究將2千名50歲以上的受訪者分成兩組：一組是50～65歲，另一組是66歲以上。

研究分成兩階段，首先以問卷調查兩組成員，各花費多少時間在從事5種腦部心智活動上，包括閱讀、使用電腦、社交活動、益智遊戲、和手作藝術。第二階段則讓這些組員在5年的時間裡、每隔15個月進行腦部認知和記憶的測試。

50歲後常用電腦，減緩輕度認知障礙

研究人員發現，50歲之後常使用電腦的人，罹患輕度認知障礙的風險減少48％；66歲以後則減少33％。另外，中年和老年之後使用電腦，思考能力和記憶衰退的風險，則減少37％。而常有社交活動、以及常玩益智桌遊的人，輕度認知障礙的風險也降低20％。

研究數據也指出，同時參與多種活動，罹患風險就愈低，比如做3種活動，罹患風險減少45％，從事4種的風險就減少56％。

心智活動為何有利於降低認知退化風險，目前雖然還不清楚真正原因，但一般說來，這是腦部對於頻繁使用的正面反應，美國梅約醫學中心（Mayo Clinics）醫學專家吉達（Yonas E. Geda）說。

手作藝術活動，可有效減少66歲以上的老年人罹患輕度認知障礙的風險。(圖／pixabay)

刺繡、拼布手作藝術 活化心智

還有一項值得注意的結果，拿來訓練幼兒手眼協調和精細動作的手作美勞活動，對66歲以上的老年人相當有幫助。研究發現，手作工藝可將老年人罹患輕度認知障礙的風險減少42％。手作工藝的選擇很多元，有刺繡、拼布、毛線、剪紙和摺紙等。

「研究結果是證實心智活動和減少輕度認知障礙的關聯，但並非因果關係。」參與研究的梅約醫學中心（Mayo Clinics）研究人員奎爾蘿西（Janina Krell-Roesch）澄清，不是說活化腦部，就能阻止認知障礙的發生。「針對輕度認知障礙、失智症和阿茲海默症，目前醫界尚無有效的療法。」

心智活動活化腦部 多多益善

主持並撰寫研究的吉達說，即使白髮蒼蒼，只要記得多動腦，延緩和降低腦步認知功能退化，都是做得到的目標。除了用電腦，學用手機3C產品也有類似的效果。「無論你年紀多大，這些活腦遊戲都會對你有所幫助。」

「隨著年紀增長，要維持腦部健康，的確有方法可以遵循照做。」美國阿茲海默症協會（Alzheimer's Association）的資深主任辛德（Heather Snyder）說，讓腦常保健康，是一輩子的事。讓心智遊戲和社交活動成為一種固定的生活習慣，就能有效刺激腦部，延緩認知退化。

資料來源：Psychcentral、Health Day、Research Gate

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(中時電子報)