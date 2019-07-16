據新華社16日報導，美國總統川普15日簽署行政令，要求美國聯邦政府採購監管委員會草擬新規，提高聯邦政府採購的美國貨的本土材料成本比例，以促進製造業回流美國。

行政令要求，聯邦政府採購監管委員會在180天內草擬一項新規，規定聯邦政府採購的美國貨中本土材料的使用成本需占產品總成本的55％以上，高於現行購買美國貨法中規定的50％以上。行政令特別提出，要將聯邦政府採購的鋼鋁產品中的本土材料成本占比提升

至95％以上。

行政令還要求美國商務部長等相關聯邦政府官員，考慮如何更好地落實購買美國貨法，包括是否進一步提升聯邦政府採購產品中的本土材料成本占比，並就此向川普提交一份報告。

購買美國貨法是美國聯邦政府採購時必須遵循的法律，要求聯邦政府優先採購美國貨，以扶持本土產業和工人。

另據中通社16日報導，川普15日在美國製造日的白宮活動上，再次鼓勵企業在美國建廠，雇傭美國工人。「當我們購買美國製造的產品時，我們支持製造這些產品的美國工人，我們振興美國經濟，推動就業增長，刺激創新，支持中產階級，」川普說。

上周，一個由美國參議員組成的兩黨小組提出《建設美國、購買美國法》，旨在確保所有納稅人資助的基礎設施和公共工程項目都使用美國產品。

這些參議員指出，為基礎設施建設撥款的聯邦項目並未完全遵循購買美國產品的準則。他們希望改變這一現狀，加大中國和俄羅斯製造的鋼鐵產品進入美國市場的難度。

目前，外國產品可以用於一些聯邦基礎設施項目，包括高速公路、橋樑和能源設施等項目。

分析人士認為，雖然川普的最新行政命令或可在一定程度上保護美國本土行業，但卻大大提高了聯邦政府採購成本。美國全國納稅人聯盟自由貿易計劃主管布萊恩·賴利認為，美國納稅人最終將為這項政策埋單。

促進製造業回流美國是川普政府的一項優先任務，也是其主要競選口號。為此，川普政府對鋼鋁及其他中間產品廣泛加徵進口關稅，以保護本土產業並縮減對外貿易逆差。然而，近年來美國貿易逆差不降反升，並在2018年增長至10年來的高點6210億美元。

(中時 )