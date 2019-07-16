資深媒體人許聖梅今年5月突然在臉書直播中痛哭失聲，泣訴因為挺韓遭到電視台封殺，「為什麼不讓我活下去，只是因為我沒稱讚郭台銘。」如今2個月過去了，隨著郭台銘近日在各大節目中又哭又笑又罵人，廣告更是鋪天蓋地沒停過，也讓許聖梅一吐被封殺又被同業冷嘲熱諷的怨氣，日前在臉書PO文「總該還我公道了吧！」她今(16日)接受《中時電子報》直播訪問，更進一步透露當時遭名嘴同業冷嘲熱諷的悽慘處境，甚至當場就被開罵。

許聖梅表示在2個月前發生此事，新聞評論界中大概有2/3的評論員、名嘴都蠻支持郭台銘，相形之下挺韓評論員真的是少數，但這個就是言論自由，不過她也坦言很多人質疑她在直播落淚是炒新聞，甚至在上其他節目遭時名嘴奚落「啊有需要這樣嗎」、「何必呢？也沒人相信妳真哭假哭？」、「妳這麼缺錢，還要支持這種也不會給你好處的人」等話語，更爆料還有名嘴是直接當面譙她！

但許聖梅直言在評論圈本來就是血淋淋的森林，發生這種事也不驚訝，不過她認為沒關係，因為每個人都有言論自由，她也不會瘋狂去指控任何人，「我覺得就是因為這樣子，才會有這麼多人相信我的話跟支持我。」

許聖梅也透露再跟這些名嘴同場也不會尷尬，直言自己已經習慣了，對方罵歸罵，她也不會因此翻臉，直指這次事件讓她最「瞠目結舌」的部分，就是竟然會因為一個人出來，就翻轉大家的言論，令她感受到、觀眾也看清，其實新聞評論員很渺小。

(中時電子報)