中國大陸北京天驕航空工業投資公司(英文名Skyrizon)已申請收購烏克蘭航空引擎製造商Motor Sich的控股權，被認為是大陸想要取得An-225巨型運輸機的生產權。

防衛世界(Defense World)報導，安托諾夫(Antonov )An-225運輸機，是全世界最龐大的運輸機，不過世上只有1架。中國大陸一直很想希望得到這型運輸機的製造權，多年來一直試著取得相關技術。週日環球日報援引大陸航空分析師的話說：「Motor Sich公司，負責製作為世界上最大的運輸機An-225的引擎，如果這筆交易成功，將能大幅提升中國大陸的航空引擎的技術能力。」

華盛頓郵報5月報導，美國對於Motor Sich與中國大陸的交易感到不滿，擔憂這項投資交易可能存在國家安全風險。

目前天驕航空正在等待烏克蘭反壟斷委員會的評估結果，預計於7月22日公佈，如果程序有利於天驕航空，將順利取得Motor Sich公司50%的股權，也就擁有經營權。

An-225使用的D-18系列引擎，由烏克蘭Motor Sich公司製作，北京天驕公司試圖取得Motor Sich公司的多數股份。(圖/安東諾夫飛機公司)

An-225是特製運輸機，專為運送前蘇聯暴風雪號太空梭而研製，有著極強大的酬載量，原廠公布是250噸，但一般認為，An-225至少有超過300噸的酬載能力。在蘇聯解體之前，只造出1架，現在由安東諾夫航空公司經營，負責大型貨物的全球運輸。

(中時電子報)