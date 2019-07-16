曾以io樂團吉他手發行過三張專輯並三次入圍金曲獎的製作人陳思翰（Hans），14日晚上在公館河岸留言舉辦音樂會，派偉俊擔任嘉賓，二人同台飆音樂，一曲結束，派偉俊一句「Hans老師」引來台下一陣譁然，原來Hans曾經是派偉俊的編曲老師，也是派偉俊多首單曲的製作人。

派偉俊是周杰倫的愛徒，Hans向歌迷介紹派偉俊是音樂圈最鮮的鮮肉：「我從他15歲就認識他一直到現在才19歲就＂派＂氣逼人，(”派”有台語諧音”兇“的意思)」。開演前兩人敘舊，派偉俊分享自己最近DJ的興趣，也拿了自己新創作的Demo給Hans聽，Hans一聽就覺得是有一直在精進音樂創作的作品，也十分期待派偉俊有更多音樂的推出。

音樂會上，Hans除了演出自己這半年間推出的單曲外，也改編了多首中英文好歌。特別的是，他選唱周杰倫的〈不愛我就拉倒〉，Hans分享，之前因為在杰威爾教派偉俊編曲，派是周杰倫的愛徒，可能因為這樣的機會所以周找了他編〈不愛我就拉倒〉這首歌。

Hans說，周杰倫就像華語音樂市場的獨角獸，神話般稀有的存在，不難想像跟他本人一起做音樂時要多麽的克制自己才能不顯得有失專業。他說：「當時歌單開出來，想到要翻唱這首歌，如果按照原編曲等於是使用了客戶的專利產品，就像工廠流出的概念，不道德，所以原本Jay指定的英式搖滾重新改編成帶有Dark Vibe的RnB，我覺得還不錯，獨家獻給在場特別的每一個你。」

Hans除了演唱，最近也愛上攝影，在開場之前，他居然躲在音控室拿起自己的相機偷偷捕捉台下歌迷等待的神情，他時常在IG發表攝影作品，還給了自己「攝影思」的別稱，這次音樂會活動還特地結合了instax相機在場外和歌迷做了拍照馬上看的互動，並在音樂會結束之後在網路上舉辦攝影思的迷樣視角線上攝影展。

(中時 )