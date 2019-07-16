金星秀舞姿。瘋狂娛樂提供

金星日前在高雄參加甄珍回顧展活動。盧禕祺攝

金星日前在高雄參加甄珍回顧展活動。盧禕祺攝

大陸變性主持人、演員金星，日前專程從上海來台參加甄珍在高雄舉辦的經典回顧展活動，現代舞舞蹈家出身的她，在影展晚宴活動上即興跳一段舞蹈，背景音樂是甄珍當年主演電影《一簾幽夢》主題曲，獻給她最敬重的甄珍，動人旋律加上曼妙舞姿，表演完後，台下來賓們高喊「安可安可」，全場掌聲如雷，為當晚活動掀起高潮。

甄珍兒子章立衡（原名劉子千）在晚宴上壓軸登場，在台上大方直說自己是金星的超級粉絲。金星透露，其實她與甄珍素未謀面，但看過甄珍的電影作品，近幾年甄珍可能看過她的節目，「與其說她是我的粉絲，當然我是她的粉絲在先，這次透過焦雄屏老師邀請，有機會和大明星見面，我馬上就答應」，表示甄珍沒上過她主持的節目，希望未來有機會。

金星28歲那年執行變性手術，近年憑著辛辣犀利和大砲主持風格，在競爭激烈的大陸電視圈闖出一片天，不僅成為家喻戶曉的明星、擁有大陸首個私人現代舞團，也曾被英國廣播公司（BBC）選入年度全球百大女性之一。她主持《金星秀》等節目，平時工作非常忙碌，她說：「還好還好，忙是我自己找的，沒有人給我任務，我想忙就忙，不忙就不忙。」

金星的主持功力聲名遠播，與蔡康永、張小燕及費玉清也都熟識，楊丞琳上過她主持的《新舞林大會》節目，她日前一到台灣就聽說楊丞琳的婚訊，和台灣明星好友私下會聯絡？她說，「他們有到上海就會見我，但忙起來就見不到」。趙又廷3年前曾上《金星秀》，當時他面對金星大尺度提問有問必答，金星問：「圓圓（趙的妻子）最近在忙什麼呢？」直率的趙又廷還差點脫口而出：「生孩子。」其實當時是準備「做人」，如今他真的升格人父了。

(中時 )