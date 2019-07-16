藍綠2020總統大選人選底定，台北市長柯文哲下一步動見觀瞻，幕僚表示，柯沒有定見，保留不選空間，但會維持現有步調，因為該準備還是要準備。

明年總統選舉，民進黨將由總統蔡英文競選連任，國民黨則是高雄市長韓國瑜挑戰，被視為熱門人選的柯文哲，參選與否備受關注。

根據中央社報導，柯文哲一名幕僚則說，柯文哲對蔡總統不信任，對韓國瑜不放心，確實提高其參選機率。不過，若有一個新領袖成為第三個選擇，柯文哲則不一定會選。至於第三個選擇是誰？柯文哲沒有定見。至於會否整合第三勢力，幕僚認為，不排斥進行合作，反正「朋友要多、敵人要少」。

幕僚指出，柯文哲保留不選空間，只是該準備的還是要準備，如假日下鄉傾聽民意，了解民眾心聲與實際需求，以及連署的佈點等，「做好可以選舉的準備，沒有說一定要選，在等台灣人民點頭」。

另名幕僚表示，柯文哲自己也很清楚，若要參選總統，將面臨落跑市長、接棒人選、沒有組織資源等難題，尤其去年底縣市首長選舉對上藍營丁守中、綠營姚文智時，以3000多票差距險勝丁守中，總統大選的對手是蔡總統與韓國瑜，困難度可想而知。

因此，柯文哲到底選不選，壓線的宣布時間定在何時，幕僚坦言「無法保證」，就如柯文哲所言，9月時有登記就會選，沒有登記，就不會選。

(中時電子報)