太子團隊的品牌力加持，為建案吸引熱烈買盤。（盧金足攝）

太子「咸亨」戶戶著重窗景視野，還可以引景入室，充滿生命力的光影，為生活增添光彩。（盧金足攝）

太子「咸亨」住家坐擁2萬8000坪的文心森林公園樹海，帶動買氣。（盧金足攝）

太子「咸亨」結合台中捷運綠線G10a文心森林公園站，串起城市南來北往的便捷。（盧金足攝）

公設沙發區令人吸睛的是，由設計師設計的沙發結合人體工學，舒適坐感放鬆心情。（盧金足攝）

圓滿戶外劇場是台中市的藝文重鎮。（盧金足攝）

受中美貿易戰影響，已有超過3000多億投資金額回流，加上全球股、匯市激盪變動下，被視為穩健保值的房地產，成為這一波資金回流潮重要標的物，建商表示，豪宅或換屋型產品近期來客、成交明顯增加，台商為大宗客源，其中，太子建設在7期先建後售的「太子咸亨」建案，在全球跑透透的台商，特別屬意眼為憑的成屋，成交戶台商即占3成，住家坐擁2萬8000坪的文心森林公園樹海，帶動買氣。

7期是台中豪宅新案版圖密度最高的黃金地段，頂級豪宅客包括台商與企業主，購屋條件要求地段、品牌和大坪數，目前中美貿易戰前景仍不明，許多台商紛紛回流台灣，台中就是台商回流重要基地之一，刺激住房需求攀升。

太子建設總經理謝明汎表示，新作品太子「咸亨」，與文心森林公園、圓滿戶外劇場為鄰，採先建後售方式，嚴謹工法和美學品味親自見證，移植台北信義豪宅風格，打造獨樹一格的豪宅價值。

名字不只是一個指標象徵，也帶來滿滿的祝福，謝明汎說，以「咸亨」為建案名，特別研究源自易經「坤厚載物，德合無疆，含弘光大，品物咸亨」，「咸」字有「完全」美意；「亨」為吉利、順利、通暢、通達之意。其中，「品物咸亨」意為世代美好，萬物欣榮；「咸亨」寓意生意興隆、萬事亨通、財源廣進，讓屋主充滿幸福吉祥。

「視野無價、窗景難求！」中美貿易戰轉單效應，台商回流蔚成風潮，房屋需求市場擴大，豪宅建案迎春燕謝明汎強調太子「咸亨」在設計時，戶戶著重窗景視野，還可以引景入室，充滿生命力的光影，為生活增添光彩。

謝明汎說，「咸亨」打造90坪齊質純雙併設計，規畫40戶住家產品，特別戶是22、23樓約187坪，公設包括前庭退縮25米的水景庭院、沙發區令人吸睛的是由設計師設計的沙發結合人體工學，舒適坐感放鬆心情，此外，還有閱讀室、游泳池、三溫暖、健身房、宴會廳、劇院級視聽室，頂樓有戶外休憩室及烤肉區等。

交通是居住環境的重要優勢，「咸亨」交通以高鐵、中山高、中二高、74號為主幹道，結合捷運綠線G10a文心森林公園站，串起城市南來北往的便捷；附近還有IKEA商圈、五權西路生活圈、公益路美食圈、新光和大遠百時尚百貨圈，相伴日常需求的滿足，太子「咸亨」跨界悠遊，生活機能全方位滿足。

太子團隊的品牌力加持，為建案吸引熱烈買盤，太子「咸亨」經設計師裝潢好的成屋，大器又具實用功能性的空間格局令人驚艷，有意購屋的客戶不必從預售屋等待兩到三年的工期，「看甲意」馬上就能入新厝，成為7期豪宅建案的新亮點。

(中時 )