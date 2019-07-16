此刻正在彰化打瓊斯盃國際籃球賽的中華白隊，今天面對人高馬大的約旦，禁區全面失守，團隊籃板狂輸對方25個，最終69比93慘敗，收下3連敗苦果。

瓊斯盃進入第5天賽程，中華藍隊休兵。中華白隊首戰險勝加拿大，緊接著不敵南韓、中華隊老大哥，今天在迎戰長人如雲的約旦，只打了第一節好球，一度取得領先地位，但第二節起內線幾乎不設防，半場結束落後8分，第三節小將們將比數追到3分落後差距，但約旦長人靠著11比0攻勢拉開差距，第四節甚至領先多達24分，中華白隊追趕無力敗下陣來。

中華白隊大個子曾祥鈞，攻下全隊最高13分，外加4籃板，賽後受訪時表示，約旦球員又高又壯，他在內線打得好辛苦，險些就崩潰。

中華白隊前鋒周桂羽，此役上陣19分鐘，攻擊效率相當驚人，攻下並列次高10分。周桂羽說，經過這幾場比賽的磨練後，全隊默契愈來愈熟練，相信明日休兵後，相信接下來的比賽一定會讓球迷有耳目一新的感覺。

瓊斯盃在彰化結束了5天賽程之後，17日休兵，18日起將在新北市新莊體育館展開最後4天賽程，中華藍隊將面對更加嚴苛考驗，尤其是20日與菲律賓、21日與南韓的兩場比賽勢必會成為籃球迷關注焦點。

(中時電子報)