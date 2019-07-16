北韓警告：美韓進行代號為「同盟」的軍演恐影響朝美談判 21:552019/07/16 中時 諶悠文 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北韓外交部警告，如果美國和南韓堅持進行代號為「同盟」的夏季軍事演習，美國核談判恐將面臨風險。 朝中社今天引述北韓外交部發言人的聲明說：「我們將觀察美國接下來採取的行動，然後才就雙方的工作級別談判做出決定。」 美韓「同盟」軍事演習預計將在8月舉行。 (中時 ) #美國 #北韓 #北韓外交 #外交部 #演習 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡總統過境紐約 陸外交部：向美方提出嚴正交涉 19:482019/07/12 兩岸 總算！1981年建交 聖文森將在台設使館 12:502019/07/13 政治 駐斐濟代表處「中華民國」被消失 外交部強烈譴責 17:552019/07/13 政治 外交部控陸施壓更名 強烈譴責 我駐斐濟代表處 中華民國被消失 01:212019/07/14 政治要聞 加國證實 又1公民在陸被拘 04:102019/07/15 兩岸要聞 5軍種全出動 解放軍演習有針對性 09:282019/07/15 軍事 制裁對台軍售美企 陸外交部：言必行，行必果 18:212019/07/15 兩岸 蔡英文在美談兩岸關係 陸外交部批：挾洋自重 18:302019/07/15 兩岸 報復美對台軍售 大陸要制裁美國軍武商 21:102019/07/15 軍事 突破美國對台軍售的糾結 04:102019/07/16 論壇廣場 國際熱門新聞 人質戰？加拿大與大陸互相逮人 - 國際 被狂問小英畢業證書下落 苦主母校說話了 - 國際 羞辱！美封殺華為太超過 這招惹火英情報圈 - 國際 指台灣過度捕撈秋刀魚 日本提議設漁獲配額 - 國際 - 中時 不甩警察！企鵝二闖壽司店被捕 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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