北韓外交部警告，如果美國和南韓堅持進行代號為「同盟」的夏季軍事演習，美國核談判恐將面臨風險。

朝中社今天引述北韓外交部發言人的聲明說：「我們將觀察美國接下來採取的行動，然後才就雙方的工作級別談判做出決定。」

美韓「同盟」軍事演習預計將在8月舉行。

(中時 )