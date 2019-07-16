大陸國務院總理李克強15日召開「經濟形勢專家和企業家座談會」，分析當前經濟運行情況。李克強表示，當前全球經濟增長動力減弱，貿易投資放緩，保護主義台頭，影響大陸經濟的因素和困難挑戰很多。

座談會上，劉元春、李迅雷、伍戈等專家和徐工集團、浙江泰隆銀行、美團網等企業負責人皆發言。大家認為，上半年經濟運行保持在合理區間，顯示了大陸經濟巨大韌性，新動能起到重要支撐，減稅降費帶給企業很大實惠，穩定了企業信心，「互聯網」促進了就業和消費擴大，這些說明宏觀政策有力有效。大家也針對經濟運行中的問題提出了建議。

李克強表示，近年來國際國內形勢錯綜複雜。以習近平為核心的黨中央堅強領導下，認真貫徹中央經濟工作會議和政府工作報告部署，經濟運行上繼續保持總體平穩、穩中有進。但也要看到當前全球經濟增長動力減弱，貿易投資放緩，保護主義台頭，影響大陸經濟的因素和困難挑戰很多。

此外，李克強指出，大陸上半年實施更大規模減稅降費、定向降準等措施對應對外部挑戰、穩定經濟運行發揮了關鍵作用。要堅持實施積極的財政政策、穩健的貨幣政策和就業優先政策。要確實兌現全年減稅降費近2萬億元的承諾，穩定企業預期。做好就業服務、高職擴招等工作，適應靈活就業健全相關社會保障，多措並舉穩定和擴大就業。

(中時 )