繼美國2月預告將退出美蘇冷戰時期簽署的中程飛彈條約（INF Treaty），俄羅斯總統普丁3日也正式跟進宣布退出。雖然兩國互指責違約，華盛頓與莫斯科仍準備17日在瑞士日內瓦會面，重新協商限制核武新協議，未來甚至可能納入中國大陸，發展成多邊協議。

美國總統川普先前表示，希望能與俄羅斯和大陸達成「新一代」武器控管協議，以涵蓋所有形式的核武。在6月底的大阪20國集團（G20）峰會中，川普也與普丁討論過相關議題。

據報導，川普和普丁5月通電話1小時後，決定簽署全新核武協議。數名美國高官15日表示，大陸不是美俄限武協議的簽署國，現在也還不清楚北京加入談判的意願有多高，「會議也能進一步釐清，俄國怎麼看待把中國納入的狀況」。

不過，對於加入限武條約，陸方已多次明確表態「沒興趣」。美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）5月估計，未來10年大陸「核武庫規模至少將擴大1倍」。目前美俄2國仍擁有當今世界90％以上的核武。

美方由副國務卿蘇利文率團參加日內瓦會議，俄方則由副外交部長里亞布柯夫（Sergei Ryabkov）領軍。會議結束後2周，美國就會正式退出1987年簽訂的INF條約。

除退出INF，川普政府也曾揚言，無意續簽將於19個月後到期的《削減戰略武器新條約》（New Start treaty of 2010，簡稱《新條約》）。

(中時 )