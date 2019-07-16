阿拉伯聯合大公國是著名的產油國，但他們也在進行能源轉型。該國剛完成一項核能民意調查，結果85％的阿聯國民表示贊成。

該調查由阿聯核能公司（Enec）委託進行，由獨立的全球市場研究公司尼爾森(Nielsen )於2018年進行。調查的目的是阿聯核能計劃的參考，與相關的國民教育。結果該調查顯示，支持核能的比例相當的高，達到83％。此外，調查顯示，78％的阿聯酋居民認為核能的好處超過其風險。

而且，在核能電廠旁的支持度還更高一些，巴拉卡核電廠(Barakah nuclear power plant)旁邊的核能支持度，從2017年的84％，增加到2018年的94％，他們相信核能是一種安全、清潔、可靠和有效的電力來源。

這項民意調查的樣本總數超過1000人，其中包括阿聯男性、女性以及外籍居民。目前巴拉卡核電廠的1號機已完成，2號機已到95%，3號機82％，4號機91%。這座核電廠韓國電力公司（KEPCO)委託製作，採用韓國設計的APR-1400壓水式反應爐，功率1400百萬瓦。

阿聯核能公司首席執行長哈馬迪(Mohammad Al Hammadi)表示，「我們很高興我們社區對我們公司的信任，這結果證實了我們對於核能資訊公開透明的做法，得到公眾的肯定。」

(中時電子報)