「空著手 猶如你來的時候、緊皺的額頭 終於再沒有苦痛、走得太累了 眼皮難免會沉重、你沒錯 是應該回家坐坐」英勇捨身殉職鐵警李承翰今天上午告別式，當會場響起這首蕭煌奇的《末班車》時，讓在場的人無不熱淚盈眶，而這首歌的作詞，正好是刑事局退休副局長馬振華的兒子馬嵩惟的作品。馬振華說，但願李承翰鮮血沒有白流，讓憾事不再發生！

馬振華在他自己的臉書上寫到：「敬送年輕的鬥士李承翰！三鞠躬！沒想到小兒馬嵩惟作詞的「末班車」竟這麼契合警察兄弟此刻的心情。但願淚水非白流，憾事不再生！」

《末班車》完整歌詞如下：

「空著手 猶如你來的時候

緊皺的額頭 終於再沒有苦痛

走得太累了 眼皮難免會沉重

你沒錯 是應該回家坐坐

鳴笛聲 悄悄地刺進耳朵

這一次揮手 恐怕再沒機會問候

最後一遍了 換你躲進我雙肘

像靠在 曾搖動我的天空

別說話 淚水你別帶走

鏡子裡的我 已留下你 輪廓上的笑容

別回眸 末班車要開了

你不過先走

深愛是讓不捨離開的人 好好走

鳴笛聲 悄悄地刺進耳朵

這一次揮手 恐怕再沒機會問候

最後一遍了 換你躲進我雙肘

像靠在 曾搖動我的天空

別說話 淚水你別帶走

鏡子裡的我…」

殉職鐵警李承翰告別式，場面哀悽。（本報系記者）

今天告別式會場上，播放著李承翰生前活潑、陽光的生活影像，往事一幕幕回憶在同仁弟兄的腦裡，背景歌聲《末班車》傳來「別回眸 末班車要開了，你不過先走，深愛是讓不捨離開的人 好好走…」時，讓台下親友都紅了眼眶，而李承翰生前同仁身穿警察制服坐在會場一角，眼淚已經爬滿了雙頰，只好用手抹去不斷從眼眶滴落的淚珠，有的更是情緒激動，雙肩抽動著，不捨昔日的好同事就此永別。

（中天新聞）

(中時 )