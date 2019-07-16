日本、大陸及台灣等8個國家和地區商討秋刀魚資源管理的「北太平洋漁業委員會」（NPFC）年會16日開幕。近年來秋刀魚數量大幅減少，日本認為原因出在台灣和大陸捕撈太多，因此提議設定捕撈配額。預料日陸將進行激烈博弈，而陸方的態度成為焦點。

據日本共同社報導，此前因大陸等反對，會議連續兩年宣告破裂，此次各方將在持續至18日的會議期間再次展開磋商。共同社指出，本次磋商由於事先的科學委員會會議取得了一定進展，苦於魚荒的漁業人士期待今年能達成協議。

本次會議計劃通過一份報告，其中將提出，首次對北太平洋秋刀魚資源進行的科學估算顯示，最近20年以來秋刀魚數量大幅減少，截至去年的3年時間裡，平均資源量已降至據認為可持續捕撈的最佳資源量的8成左右。

日本認為魚荒的原因之一是，秋刀魚在8至12月前後洄游至主要漁場、日本近海專屬經濟區（EEZ）之前，就被大陸和台灣在公海上提前捕撈，因此要求進行限制。

日本水產廳次長保科正樹在會上強調：「對日本來說，秋刀魚是代表秋季味道的魚類，而近年游到沿岸的秋刀魚減少，出現了大漁荒。」他表示「迫切希望盡快引進和實施恰當的數量管理」。

共同社指出，日本主張將參加國和地區在北太平洋的秋刀魚整體捕撈上限設定為每年45萬噸左右，在此基礎上確定公海和專屬經濟區的細化分配。此次會議不拘泥於敲定各國和地區的詳細配額，只要求先設定整體上限。但是，要通過這一方案，原則上必須獲得所有與會成員的同意。

大陸迄今已連續兩年拒絕日本的提案，更在去年刷新了公海捕撈量最高紀錄等，強化了作業，其態度難以預料。事先的科學委員會磋商中，雖然就「有必要強化限制以防止資源枯竭」的見解達成了一致，但關於具體方法還有減少船隻數量等選項，未能就設定捕撈量上限配額的必要性達成一致。

日本提議的「45萬噸左右」配額也只是日本推算的數值，並未取得各國的認可，在到18日的會期內達成共識的難度很大。

(中時 )