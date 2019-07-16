號稱可以攻擊近地軌道衛星與超高音速導彈的S-500防空系統

經過幾個月來各種匿名小道消息四處流傳，號稱俄羅斯最令美國擔憂的武器──新一代S-500防空系統「普羅米修斯」──終於有俄國官員出面證實它確實可能提前面世。目前美國正因土耳其、印度、中國大陸與其他已購入或計劃購入S-400的國家而大傷腦筋，如果威力更強的S-500如俄官員所說在2027年或更早服役，對美國全球戰略將再掀起另一番風波。

《國家利益》報導稱，俄羅斯國家技術集團(Rostec)總裁謝爾蓋·切梅佐夫(Sergei Chemezov)向媒體表示，現在S-400防空系統已經開始正常銷售，俄羅斯將很快地再推出新一代導彈防禦系統S-500，它會比預期時間來得更早。

俄羅斯工業和貿易部長曼圖羅夫(Denis Manturov)則披露更為確定的訊息稱，S-500系統「普羅米修斯」(Prometheus)已經達到最後階段，完成狀態試驗，正在進行系統改進。導彈的主要參數在測試期間獲得確認，已準備進行量產。首批S-500將在2027年之前交付給俄羅斯軍方。

報導稱，目前還不清楚S-500系統的具體交付時間表，先前西方國家分析師認為S-500不太可能在2018-2027年期間開始量產。但從俄羅斯過去幾周的幾次聲明顯示，首批S-500的批量生產交付可能比預期時間要早得多。負責國防工業事務的俄副總理鮑里索夫(Yuri Borisov)表示，由於前期幾次測試非常成功，俄國防部決定將首批S-500提前交付，可能在未來幾年內就會列裝防空導彈團。俄國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)早先也表示，S-500提前量產，首批甚至可能在2020年就開始交付俄羅斯軍隊。

S-500防空導彈系統的技術參數目前仍屬機密，先前公開報導曾指出，S-500反導射程高達600公里，能夠同時跟蹤多達10個目標，並以每秒4英里的速度進行攔截，其各方面性能均超出現役S-400防空系統，可用來攔截各種戰機、彈道導彈、巡航導彈或高超音速武器，甚至可以打擊地球低軌道衛星。

報導認為，俄方先前未高調宣佈S-500提前交付的主要原因，是因為當時正在與中共、印度等國洽談S-400合約。近期S-500量產的公告，則與土耳其總統埃爾多安宣布加入S-500合作生產的消息同時發布。

依照俄國軍方先前透露的，S-500將不會取代S-400，兩種防空系統完全可以相輔相成，它的射程更遠、性能更強，將用來攔截高超音速洲際導彈甚至是太空軌道上的目標。因此在未來數年內，S-400仍將是俄羅斯導彈防禦武器的主要力量。

(中時電子報)