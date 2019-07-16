黃子佼上週六主持劉德華新片《掃毒2 天地對決》紅毯記者會後，晚間又現身在台北電影獎（北影）頒獎典禮執主持棒，由於北影事前遲遲未公布主持人名單，讓現場媒體都相當訝異。他表示原是北影先找上門，通常很少一日內安排多場大型活動的他，卻又因和劉德華認識30年的交情，加上片商指名要他主持，讓他毅然決然連趕兩場。

佼佼為華仔一連兩天主持記者會和紅毯活動，2人互動熱烈，華仔在黃子佼鼓吹下清唱電影主題曲，甚至還說出經典台詞「Thank you」，嗨翻台灣粉絲！佼佼放心表示，事先完全不用和對方「套招」，「他很老練，都能接招，你看連歌詞都背很熟，我也有尺度，不會踰越，我們應該是用彼此30年的信任在同台，後台都只有走流程與寒暄。」

主持過三金典禮，佼佼坦言受邀主持北影前仍考慮了一陣子，最後為3個理由接下，首先：「沒挑戰過，所以基於這個好奇心，想知道台北電影獎的宗旨和核心價值。」更為力挺老夥伴轉播單位TVBS和擔任節目總導演的好友。

他也自認天性反骨，「想給自己一個心跳的理由。」尤其工作類型相似時難免有倦怠感，此次恰好是新挑戰，「別人覺得我不可能去做的，越是想去嘗試。」更開玩笑說：「不努力不行，畢竟以後都是Lulu的，哈哈哈哈！」當天雖接連兩場大型活動，他依然游刃有餘，結束西門紅毯後，還回家洗澡、沈澱一小時，傍晚再前往中山堂主持北影。

佼佼分析，近幾年三金典禮獎項變多，主持人多待在後台，但此次回到傳統模式，他在最後30分鐘幾乎全程在台上，有更多時間應變，包含影后開出雙黃蛋時，讓許瑋甯、林心如慢慢公布，他也趕去攙扶82歲奶奶劉引商，最後還和影帝小戽斗有逗趣互動，讓典禮完美收場。

即使行程超忙，佼佼依然為北影做足功課，利用零碎時間看完今年30部入圍片，因經常主持電影首映活動，早已看過不少入圍片單，「很多短片趁睡前、起床後做功課就可以。」他也提到因此收穫不少，看到許多少見題材的珍貴紀錄片，還享受能搶先看未上映電影的樂趣，「先睹為快還是滿爽的！」

(中時 )