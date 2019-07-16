韓聯社報導，南韓國家情報院16日在國會召開的情報委員會全體會議上匯報稱，多艘涉嫌裝運煤走私北韓的貨船近日仍在進出日本港口。

國情院表示，通過船舶信息網站等多方確認，「Rich Glory」號、「Shinning Rich」號和「Jin Long」號等貨輪駛入日本那覇等港口，部分被南韓政府明令禁止入港的船舶近日仍在日本停靠。日方不顧韓方已轉告相應船隻違反聯合國安理會對北韓制裁決議的事實，仍以國內無相應法規為由消極應對且未對其採取相關措施。

對於韓方是否在蒐集日本走私對北韓戰略物資的提問，國情院回答說，正監控北韓戰略物資整體情況，目前難以透露具體內容。但是日方若將二戰勞工索賠案判決問題擴大至經濟、安全和對北韓制裁方面，韓方可能公開部分相關內容。

另外，對於北韓國務委員會對美特別代表金赫哲被肅清的說法，國情院表示，金赫哲仍健在。至於北韓領袖金正恩健康欠佳一說，國情院回答說，從美國總統川普處聽聞金正恩身體健康。

國情院還表示，在對北韓制裁持續的情況下，北韓貿易規模驟減、貿易逆差規模擴大、外匯短缺嚴重，2018年北韓貿易規模為28.4億美元，同比減少近半，貿易逆差為23.2億美元，同比增加17.5％。此外，北韓降雨量較往年減少30％，旱情嚴重，糧食情況也不樂觀，預計8月底糧食庫存將見底。

(中時 )