真是夠了 連續兩起小石虎肚破腸流慘死 22:552019/07/16 中時 巫靜婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民眾16日晚間再度發現1隻小石虎肚破腸流慘死苗栗卓蘭140縣道。（巫靜婷翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 消防人員將石虎屍體帶回。（巫靜婷翻攝） 石虎路殺再添一起，苗栗縣140縣道卓蘭段繼昨天發現一隻石虎遭輾死之後，今（16日）晚間9時許被民眾發現1隻年幼石虎肚破腸流側躺在車道上，口鼻流血、肢體扭曲，死狀相當淒慘，消防人員先將動物屍體帶回，詳細死因及相關資料仍待獸醫檢查釐清。 繼11日、15日傳出路殺，事隔1天140縣道又傳出第3起路殺事件，石虎接二連三命喪輪下，民眾怒批「真是夠了」，感嘆今天發現的屍體年紀疑似更小，而這起案件也成為苗栗縣今年第13起石虎路殺。 (中時 ) #石虎 #縣道 #苗栗縣 #屍體 #發現 也許您會感興趣 推薦閱讀 恢復縣道193最美天際線 電桿地下化第一期下周完工 10:112019/07/12 生活 中市府辦說明會推動《台中石虎保育自治條例》 19:412019/07/12 生活 苗栗陶復興 從國小撒下陶藝種子 04:102019/07/13 地方新聞 吸引南北遊客目光 苗栗茶陶在西湖服務區設櫃 21:112019/07/13 生活 古代戰場屍體如何處理？這種最噁心 14:302019/07/14 歷史 生態服務給付上路 友善石虎農地獎勵每公頃2萬 12:142019/07/15 生活 苗栗叔侄捕魚 叔溺水失蹤獲救無生命跡象 19:362019/07/15 社會 三義鄉雙潭休閒農業區不斷精進 奪卓越獎 20:552019/07/15 生活 雙潭休閒農業區 獲獎 04:102019/07/16 地方新聞 苗栗再傳石虎路殺 1周3隻命喪輪下 19:062019/07/16 社會 社會熱門新聞 陳師孟查判馬英九無罪法官 司法院說話了 - 社會 時力女立委與辦公室主任互毆 高潞：是自摔啦 - 社會 情侶超商「女上男下」激吻 妹子翹臀超誘人 - 社會 警傻眼！3男3女性愛趴 3女都是國小生 - 社會 可怕！機車吃裙子 女騎士囧卡路中間 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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