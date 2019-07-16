消防人員將石虎屍體帶回。（巫靜婷翻攝）

石虎路殺再添一起，苗栗縣140縣道卓蘭段繼昨天發現一隻石虎遭輾死之後，今（16日）晚間9時許被民眾發現1隻年幼石虎肚破腸流側躺在車道上，口鼻流血、肢體扭曲，死狀相當淒慘，消防人員先將動物屍體帶回，詳細死因及相關資料仍待獸醫檢查釐清。

繼11日、15日傳出路殺，事隔1天140縣道又傳出第3起路殺事件，石虎接二連三命喪輪下，民眾怒批「真是夠了」，感嘆今天發現的屍體年紀疑似更小，而這起案件也成為苗栗縣今年第13起石虎路殺。

(中時 )