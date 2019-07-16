林立洋與Erin正式登記結婚。（林立洋提供）

林立洋與Erin正式登記結婚。（林立洋提供）

林立洋與Erin正式登記結婚。（林立洋提供）

林立洋與Erin正式登記結婚。（林立洋提供）

林立洋與Erin正式登記結婚。（林立洋提供）

52歲港星林立洋（林利）去年10月來台拍戲，與相識10多年、30多歲的台灣粉絲Erin第一次見面，便陷入熱戀，今年5月他在香港機場下跪求婚，上月依照香港結婚規定遞交擬結婚通知書，16日正式完成登記手續，成為真正的夫妻！他受訪時表示心情既開心又緊張，但也覺得開始有責任，「我50歲出頭了，每個人都應該有個家，我想要有個家很久了！」

林立洋2年前曾罹患直腸癌3期，他說現在身上癌細胞已經跑光光，身體健康維持得不錯，但畢竟生過病，身體當然不會有以前那麼強壯，加上這是消化系統的問題，所以平常會比別人上廁所頻率多一點。談起養生之道，他覺得情緒很重要，而且他是喜歡安靜的人，經常上山下海，很少去人多的地方，生活也規律安定，沒有應酬，吃的方面只有太油的不吃且少量多餐，「關於養生不敢說自己很棒，但目前還ok。」

至於婚後是否打算生小孩？喜歡小孩的他說：「就自然吧！不知道還有沒有這樣的能力，不敢想得太完美！」

雖然在香港正式登記結婚了，但林立洋說，因為結婚是兩個人的事，他與老婆今天只有跟媽媽、弟弟等幾個家人一起吃個飯，沒有特別通知朋友，也沒有特別排場，之後也應該不會辦婚宴，但會在結束9月的演唱會、及戲劇拍攝後，年底帶老婆一起搭郵輪旅行，找個攝影師跟拍，留下生活紀念。

他說，雖然在香港已經完成登記，但還要再來台灣辦一次結婚登記手續，之後夫妻兩人來往香港台北就方便多了，可以少了辦簽證的麻煩，也可多留一點時間，且想要長住哪裡都可以。他說台灣是他最愛的地方，「台北的天空是我年少的笑容！我的黃金時間都是在台灣，我實在太愛台灣、太喜歡台灣！喜歡台灣的生活、人情味、生活舒坦，在這裡住，各方面都很舒服！」

他與Erin認識10幾年，原本一直沒見過面，只透過通訊軟體偶爾聯繫問候， 也沒有到喜歡對方的程度，直到去年他來台灣拍戲，才有機會碰到對方，「第一次見到，就覺得很熟悉，好像認識很久了，這種感覺很奇妙」，他覺得情侶相處久了未必會在一起，結婚就是把握那個剎那，他想把握住這種機會和感覺，所以很快就決定要結婚。雖然相戀不到一年，但兩人之間很自然就很熟悉，「不用講話，只要你看我，我看你，就知道對方在想什麼」。至於在機場求婚，他笑說沒有什麼困難的，「只要臉皮厚一點，畢竟大家認識我，又要在機場做出一些行為！」

(中時 )