楊繡惠。（衛視中文台）

楊繡惠日前上衛視中文台《一袋女王》討論跟另一半有哪件事到現在還是會甜到心裡，她透露，男友曾為了給她驚喜，一路邊買檳榔邊問路才順利找到她主持廟會的地點，而北返的路程上兩人一時天雷勾動地火，就在田邊小徑激情了起來，不過鄉下蚊子多，男友為了怕她被咬，當場脫光上半身餵蚊子，主持人曾國城聽了笑說兩人根本是在上演「二十四孝」。

楊繡惠說，有次男友約她隔天共進晚餐，但因為自己當天要下台南主持廟會活動，所以只能延後。隔天楊繡惠廟會活動主持到一半，突然看下台下有個很熟悉的面孔對著她笑，走近一看竟然是男友，她趕快趁中間空檔詢問男友是怎麼回來，手上抱著約30包檳榔的男友說，因為想要來接她回台北，但又不知道她在台南哪間宮廟做活動，下了交流道後就沿路邊買邊問了超過30家檳榔攤才找到地方，讓楊繡惠好感動。

而北返的時候，楊繡惠跟男友一時天雷勾動地火，就在鄉間田埂旁燃起愛火，因為怕車子不行進開冷氣會吸到廢氣，兩人還特地打開車窗，但一打開車窗後發現蚊子很多，男友當下立即脫下上衣還跟楊繡惠說自己讓蚊子吸飽，這樣她就就不會被蚊子叮了，讓曾國城笑說這是二十四孝才有的劇情吧。

(中時 )