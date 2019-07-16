美國欲組「多國聯盟」巡航荷姆茲海峽 日本暫不加入 22:432019/07/16 中時 蔡致仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 近日，美國以保護民用船隻安全為由，欲聯合多國組建聯盟，在荷姆茲海峽等海域展開巡邏，許多國家都接到美國發出的「請求書」。16日，日本對此事作出回應，稱「自衛隊現階段暫不考慮加入」。 據《產經新聞》16日報導，日本防衛相岩屋毅在當天的記者會上，就美國將在荷姆茲海峽聯合多國組建聯盟一事表示，「現階段，日本自衛隊暫不考慮參加」。岩屋毅強調，目前階段最重要的是要關注事態發展形勢，並通過外交層面努力緩和緊張局勢。對於日本是否收到了美國發來的「請求書」，岩屋毅並沒有作出明確回答。 (中時 ) #日本 #美國 #荷姆茲海峽 #海峽 #聯盟 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸史話－鎖國與倭寇 19世紀相剋的開始 04:102019/07/12 兩岸藝文 MLB》打壓投手！大聯盟4項新實驗 10:352019/07/12 體育 13年後 美企恐進入獲利衰退 23:082019/07/12 財經 兩岸史話－琉球處分衝擊清朝 不亞於出兵台灣 04:102019/07/13 兩岸藝文 行政部門售台F-16V請求 美國國會將很快收到 11:582019/07/13 政治 《證交所》證交所前往日本招商，推動日本企業來台上市 07:452019/07/15 財經 制裁對台軍售美企 陸外交部：言必行，行必果 18:212019/07/15 兩岸 突破美國對台軍售的糾結 04:102019/07/16 論壇廣場 華為禁令 美國最快兩周後解除 04:102019/07/16 財經要聞 小英的美國牌 美國的小英牌 04:102019/07/16 時論廣場 國際熱門新聞 被狂問小英畢業證書下落 苦主母校說話了 - 國際 羞辱！美封殺華為太超過 這招惹火英情報圈 - 國際 人質戰？加拿大與大陸互相逮人 - 國際 不甩警察！企鵝二闖壽司店被捕 - 國際 太罕見！超級水母像人那麼大 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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