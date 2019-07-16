近日，美國以保護民用船隻安全為由，欲聯合多國組建聯盟，在荷姆茲海峽等海域展開巡邏，許多國家都接到美國發出的「請求書」。16日，日本對此事作出回應，稱「自衛隊現階段暫不考慮加入」。

據《產經新聞》16日報導，日本防衛相岩屋毅在當天的記者會上，就美國將在荷姆茲海峽聯合多國組建聯盟一事表示，「現階段，日本自衛隊暫不考慮參加」。岩屋毅強調，目前階段最重要的是要關注事態發展形勢，並通過外交層面努力緩和緊張局勢。對於日本是否收到了美國發來的「請求書」，岩屋毅並沒有作出明確回答。

(中時 )