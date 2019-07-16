為了紀念人類登月50週年的壯舉，美國航太總署阿拉巴馬州亨茨維爾(Huntsville)的美國太空和火箭中心(U.S. Space and Rocket Center)，在學童的倒數聲中發射了5千枚模型火箭，這是航太總署為登月50年紀念週的其中一項活動。

美聯社報導，1969年的7月16日，乘載尼爾·阿姆斯壯(Neil Armstrong)、巴茲·艾德林(Buzz Aldrin)和邁克·柯林斯(Michael Collins)三名太空人的農神五號火箭(Saturn V)發射升空，他們的目標是月球，這是人類首度登陸月的偉大行動。

紀念登月50年，NASA發射5千枚模型火箭。(圖/NASA)

在50年後的今天，航太總署也展開為期8天的阿波羅11號任務黃金周年紀念。星期二，在馬歇爾太空中心舉行了5千枚模型火箭的發射儀式，在一群孩童的倒數聲中，十幾公分大小的迷你火箭「咻」的一聲衝上天空，留下一陣煙霧。NASA決定將此事申請金氏世界紀錄(Guinness World Records)，「最多迷你火箭的升空活動」。

亨茨維爾被稱為火箭城，此處有馬歇爾太空中心(Marshall Space Flight Center)。負責設計火箭引擎與太空船的所在，自然也是是強大的農神五號火箭的發源地。至今農神五號火箭仍是推力最強大的火箭。

為了推廣太空教育，1965年在馬歇爾太空中心的附近成立美國太空和火箭中心，這是一座推廣與介紹太空科學的博物館，展出超過1500件。包括實際使用過的火箭、發動機，太空船器、模擬器，也有許多可讓孩子動手操作的展品。

今天另一個重要的紀念活動，是阿波羅11號太空人柯林斯舊地重遊，回到佛羅里達州甘迺迪太空中心的39A發射台。遺憾的是，首位踏上月球的阿姆斯壯已於2012年辭世，而艾德林不知為何沒有現身。

現年88歲的柯林斯，在美國航太總署電視台現場接受採訪。(圖/NASA)

現年88歲的柯林斯，在美國航太總署電視台現場接受採訪。

(中時電子報)