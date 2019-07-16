國民黨總統初選，鴻海前董事長郭台銘落敗，隨即郭台銘是否脫黨選到底成為外界關注焦點。但據了解，郭台銘今(16)日下午已搭乘飛機出國，選擇沉澱後再重新出發。

郭台銘幕僚劉宥彤在廣播專訪時透露，郭台銘將出國思考沉澱，再回國後應有新的想法。至於韓國瑜希望安排拜會郭台銘，可確定短期內不會碰面了。

(中時電子報)