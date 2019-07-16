郭台銘搭機出國了 與韓國瑜會面再延後 23:122019/07/16 中時電子報 郭匡超 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鴻海前董事長郭台銘上月陪妻子曾馨瑩回南投娘家。（楊樹煌攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統初選，鴻海前董事長郭台銘落敗，隨即郭台銘是否脫黨選到底成為外界關注焦點。但據了解，郭台銘今(16)日下午已搭乘飛機出國，選擇沉澱後再重新出發。 郭台銘幕僚劉宥彤在廣播專訪時透露，郭台銘將出國思考沉澱，再回國後應有新的想法。至於韓國瑜希望安排拜會郭台銘，可確定短期內不會碰面了。 (中時電子報) #郭台銘 #出國 #沉澱 #韓國瑜 #專訪 也許您會感興趣 推薦閱讀 泛綠支持者 更希望郭出線 01:212019/07/14 政治要聞 向綠靠攏？郭改稱：中華民國台灣 12:092019/07/14 政治 向綠靠攏？ 郭改稱「中華民國台灣」 04:102019/07/15 話題觀察 藍將公布初選 網：韓黑崩潰的一天 08:202019/07/15 政治 韓大勝郭 黃暐瀚稱理由有兩點 14:452019/07/15 政治 韓國瑜重申帶職參選總統 力促黨內參賽者團結 21:072019/07/15 政治 專家憂綠或羅織罪名 逼藍換將 04:092019/07/16 焦點新聞 韓國瑜副手4條件 胡幼偉：這點違背韓粉會反 11:352019/07/16 政治 郭台銘初選輸了 笑最燦爛是她 13:552019/07/16 政治 揭韓國瑜初選勝出最大功臣 介文汲：逃不掉的天命 15:262019/07/16 政治 政治熱門新聞 韓粉僅200萬？學者打臉：是906萬！ - 政治 綠兒嘆：韓民調輾壓讓我媽大復活！ - 政治 網友拱接棒高雄市長？許淑華回應了 - 政治 郭台銘搭機出國了 與韓國瑜會面再延後 - 政治 郭台銘初選輸了 笑最燦爛是她 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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