《灼人秘密》3位女星都為拍該部戲吃盡苦頭，夏于喬首度挑戰陰沈角色，原以為拍完就走出來，卻有朋友突然問她：「你是不是有不開心的事？」連繪畫風格都變成「暗黑系」。宋芸樺則在導演趙德胤要求下不常和別人聯絡，自認：「拍完之後整個人有點不一樣。」反倒是編劇吳可熙將過往創傷完全釋放在劇本中，「拍完就走出來了！」

吳可熙之前在臉書發表多年前拍廣告時被用鈔票賞巴掌的回憶，如今透過新片完全釋懷，懇切拜託：「請網友不要再熱搜這個導演。」但因片中有不少用肢體語言表達意境的戲份，她表示下戲後只覺得身體很累，「肌肉也很累，臉上爆滿青筋，只能在家嘴開開放空。」其中一場一鏡到底的戲，幾乎13分鐘不能眨眼，讓她大嘆：「眼睛也很痠！」

宋芸樺準備角色時必須看許多悲劇電影、小說，卻又得忍住不哭，笑言：「真的體會到內傷的感覺！」殺青後才恢復與朋友聯繫，「還一直看不用燒腦的喜劇。」不過發現自己變的敏感，開始反思、感受一個人的生活。喬喬則透過和老公林書宇的日常相處及作畫宣洩心情，「一個月後才發自內心的笑。」但3人付出沒有白費，該片入圍今年坎城一種注目單元，都大呼值得。

(中時 )