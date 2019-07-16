新發掘東漢古墓墓主可能為24孝之一的黃香

大陸的考古隊又有令人驚奇的新發現！在湖北十堰房縣發現一座距今2000多年的東漢古墓，經學者考證發現墓主可能為東漢官員黃香。黃香是著名「二十四孝」中「扇枕溫衾」故事的主人翁，他在夏天為父親扇席、冬天暖被的故事傳頌千年，在中華文化圈內人盡皆知。

據《澎湃新聞》報導，黃香在歷史上確有其人，生年約西元68年至122年，為東漢時期官員。黃香年方九歲便知事親之理，名播京師，號曰「天下無雙，江夏黃香」。近日，考古人員在湖北十堰房縣發現了一個古墓，經工作人員初步推斷為東漢時期的墓，距今已經2000多年，而該墓距東漢孝子黃香的祠堂不遠，兩者可能還有一定淵源。

在湖北十堰市房縣新發現的東漢古墓可能是24孝之一、扇枕溫衾的黃香。圖為新發掘古墓的現場。（圖／澎湃新聞）

湖北當地媒體《十堰晚報》報導說，房縣發現的這座古墓仍在進一步發掘，屬中型墓。此處的原主人本打算蓋一座新房，打地基時發現一些帶有紋飾的古磚，才通知縣文物部門。文物部門隨即將現場進行保護與初步勘測。

經過考古人員的推測，初步斷定該古墓疑似東漢時期，墓或帶左右兩個耳室，用來放置墓主人生前的用品以及陪葬品。

報導指出，從該墓的地理位置可以看出，離此墓不遠的便是房縣著名孝子黃香的祠堂。《三字經》中「香九齡，能溫席，孝於親，所當執」，把黃香的孝行奉為經典。除了鄉里孝子外，黃香還深求精通道德學術，寫得一手好文章，被稱作「天下無雙，江夏黃童。」

黃香入仕初授郎中，元和元年（西元84年），漢章帝下詔命黃香至東觀閱覽官藏的典籍。黃香後升任尚書左丞、尚書令，參與邊防事務，受漢和帝恩寵。後轉任魏郡太守遇上水災，散盡家財救濟災民傳為佳話，但仍因災被免官，不久在家中去世。

(中時電子報)