擬真電影《獅子王》預售票在北美推出首日就打破迪士尼真人電影版預售紀錄，台灣開賣至今已突破7萬4000張，超越《玩具總動員4》成為迪士尼電影在台灣預售票房冠軍。電影當中最吸引人的除了小獅子辛巴成長蛻變的王者之路外，最令人期待的就是當年紅到拍外傳的綠葉組合疣豬「彭彭」與狐獴「丁滿」，由多次獲得艾美獎提名的喜劇演員賽斯羅根與比利埃西納獻聲配音，兩人傻萌又幽默的即興互動，生動的情緒透過聲音穿越銀幕感染了所有觀眾，每次出場都能勾起全場笑聲，連帶也讓台灣影城推出的辛巴、彭彭、丁滿「收藏版玩偶電影套票」熱賣。

電影運用高科技拍攝，真假難辨。（迪士尼提供）

導演強法沃在《與森林共舞》取得全球近十億美元票房的成績後，決定挑戰更瘋狂的模式來拍攝《獅子王》電影版。在美國加州的Playa Vista透過VR虛擬實境打造了兩個攝影棚分別為「辛巴劇院」與「娜娜劇院」設計出將真實場景與數位計算融為一體生成的虛擬圖像，這項突破性的虛擬現實技術允許導演在虛擬場景中真實走動，搜尋和拍攝鏡頭，就好像他和辛巴一樣站在非洲大地上。《獅子王》精準地重現了動畫版中的經典畫面，小至背景中飛舞的昆蟲與天氣變換，大至牛羚狂奔遷徒、獅子嘻戲打鬥、蟲蟲大餐等許多奇幻場景都一一如實呈現，連專業人員也難以辨認CGI特效與真實畫面之間的差異。強法沃表示：「這就像魔術一樣，我們正在培育嶄新的媒介。」

故事敘述獅子王木法沙，是草原上榮耀國的國王，萬物在他睿智的帶領下，日出日落，生生不息。當他與妻子莎拉碧誕下小王子辛巴後，全國上下一片歡欣鼓舞，只有木法沙的弟弟刀疤心生不滿，辛巴的出生，意謂著刀疤離王位越來越遠，貪婪的他決定使出詭計，害死哥哥，並嫁禍辛巴。年幼的辛巴誤以為自己闖了大禍，在罪惡感驅使下逃離了榮耀國，開始了長年的流放生涯，直到有一天，他的青梅竹馬母獅娜娜意外的闖入辛巴的世界，他才得知，原來刀疤繼承王位後，為所欲為，榮耀國的子民民不聊生，國家滿目瘡痍。聽到這樣的噩耗，成年後的辛巴，要如何面對自己的心魔，挑戰叔叔刀疤，重建草原的秩序？《獅子王》電影版將於7月17日在台上映。

(中時 )