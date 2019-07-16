機場外學童揮舞國旗(崔慈悌攝)

蔡英文「自由民主永續之旅」當地時間16日上午抵達聖文森，由聖文森總理龔薩福親自接機，並在機場舉行隆重的軍禮歡迎儀式，蔡英文除了將見聖證兩國簽署財政協定與打擊跨國犯罪協定外，也將在聖文森國會發表演說。

蔡英文結束聖克里斯多福及尼維斯的訪問，在當地時間16日上午10點專機抵達聖文森Argyle國際機場，這是聖文森Argyle國際機場2017年啟用以來，台灣首位到訪的總統，機場候機大樓也在靠停機坪那側，高掛蔡英文的照片歡迎到訪。

專機抵達時，由聖國大禮官及駐聖國大使何振寰登機迎接，龔薩福也在迎賓梯前迎接蔡英文及訪團成員到訪，隨後並舉行隆重的軍禮歡迎儀式，演奏兩國國歌，並檢閱儀隊。

機場外的路旁兩側則有學童手持中華民國國旗，跟著熱情的音樂揮舞擺動，蔡總統隨後前往總理辦公室與龔薩福會晤，並見證兩國簽署財政合作協定打擊跨國犯罪協定。

蔡英文中午則與聖文森留台校友及台灣獎學金受獎生午餐座談，預計下午赴國會演說，隨後參觀當地植物園並植樹、到國家圖書館參訪台聖合作計畫成果展、出席聖國警備用車移交儀式以及總理伉儷歡迎酒會等，行程相當緊湊。

(工商 )