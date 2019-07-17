新娘潭（Bride's Pool）位於香港新界大埔區之船灣郊野公園。景點包括「新娘潭瀑布」及「新娘潭」，瀑布高達15公尺，水質清澈、環境優美，是著名登山路徑之一。不過，新娘潭另有一個更恐怖的名號，那就是「香港4大鬼域之首」。

新娘潭過去35年來，發生過多達14件死亡事件，包括謀殺、自殺、交通意外、墮崖等離奇案件，因此被譽為「香港四大鬼域之首」。據《香港01》報導，新娘潭之所以叫新娘潭，據說是因為從前有4位轎夫抬住一位從烏蛟騰嫁到鹿頸的新娘，中途途經此地，由於地上石岩濕滑導致其中一位轎夫跣倒，新娘和花轎雙雙墮在瀑布之下的水潭溺斃，因而得名「新娘潭」。自此之後，村民擔心再有同類意外發生，於1906年建了「新娘橋」，並在橋的旁邊立紀念碑。

之後新娘潭不時有鬧鬼事件，傳說有人在水中看到死去的新娘的腳，入夜後有村民曾經聽到新娘潭傳出迎親時的吹簫打鼓的聲音，仔細看卻沒有任何人。

自1982年起，至今已經有多達14宗死亡事件在新娘潭發生，包括1982年的謀殺棄屍案、1998年的三屍命案、2001年、2002年、2003年、2004年、2008年、2010年、2013年及2015年共8宗車禍奪命案，2011年與2017年的2宗墮崖案件，以及2014年與2016年共2宗自殺案件。

有玄學家表示新娘潭過去曾有不少人遇溺及自殺，再加上新娘潭路是交通黑點，所以聚集很多冤魂。相傳該處經常有鬼魂尋覓替身，因此在該處很易招惹到亡靈。

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