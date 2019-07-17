2010年時，美國科技大廠Google抗議北京的審查制度和駭客攻擊退出大陸市場；然而外傳為了重返大陸市場，Google與北京的關係日漸微妙而引起外界關注與批評。美國總統川普最知名的金主億萬富豪提爾對Google與北京的關係表示，美國聯邦調查局與中央情報局應調查Google是否已被中國大陸情報機構滲透。

美國財經媒體「商業內幕」（Business Insider）報導，以大數據分析出名的帕蘭泰爾技術公司（Palantir Technologies）共同創辦人兼臉書董事提爾（Peter Thiel）14日晚在華盛頓舉行的民族保守主義會議上發表演說，接連對Google提出三個問題： Google 的人工智慧「曼哈頓計畫」受到多少外國情報單位滲透？ Google 高層是否自認被中國大陸情報單位徹底滲透？ Google是否被中國大陸徹底滲透，導致背棄美方轉投向與中國軍方合作？

提爾同時批評Google計畫以研發審查版搜尋引擎的「蜻蜓計畫」（Project Dragonfly）重返中國大陸市場，一度引起「緊迫的道德和倫理問題」。Google同時向美軍提供開發人工智慧工具的馬文計畫（Maven Project），也備受關注。

提爾質疑 Google遭陸滲透，呼籲美國情報機構（FBI與CIA）應著手調查，並表示 Google 旗下的DeepMind研發的AI軟體應被視為軍事武器，但他在會中並沒有提供任何證據佐證。

對於提爾的指控，Google發言人表示，公司沒有與中國大陸解放軍合作，但不願進一步闡述。Google承認已在著手研發中國大陸的新搜尋引擎，但重申不打算在2010年推出後重返大陸市場。

(中時電子報)