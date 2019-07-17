美國總統川普14日在推特開砲，痛罵民主黨4名少數族裔新科女議員滾蛋回家，稱她們來自的國家又腐敗又無能，女議員周一召開聯合記者會反擊，痛批川普在試圖轉移人們對政府腐敗及不人道作為的關注，呼籲民眾不要上當；儘管川普此次言語攻擊飽受爭議，網民對此反應卻相當兩極，不少網友對女議員表達支持，卻也有很多網友留下充滿仇恨的言論，灌爆女議員推特。

遭川普辱罵滾回母國的民主黨4名少數族裔女議員15日召開記者會回擊，她們砲轟川普煽動「白人民族主義」，目的是轉移民眾對腐敗政府的注意，呼籲彈劾川普。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、俄羅斯衛星通訊社報導，遭川普辱罵滾回母國的4名女議員，包括波多黎各裔的歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）、索馬利亞裔的歐瑪（Ilhan Omar）、巴勒斯坦裔的特萊布（Rashida Tlaib）以及非裔的普瑞斯利（Ayanna Pressley）15日在國會召開記者會，正式回擊川普的種族攻擊。

她們譴責川普明目張膽地種族攻擊民眾選出的國會議員，此舉是為了轉移大眾對川普政府腐敗又不人道的各種作為的關注。普瑞斯利砲轟川普的言論「仇外」又「偏激」，是為了分散選民的注意力，要大家不要中了他的計。

歐瑪抨擊川普在煽動「白人民族主義」，批評他對移民的作法違反人權、藐視美國憲法，公開呼籲彈劾川普。

川普此次針對少數族裔女議員的攻擊言論在美國政壇引起軒然大波，民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）已表示，眾議院將正式發起決議，否定川普的言論；共和黨籍議員也紛紛和川普保持距離，眾議員特納（Mike Turner）直言川普在煽動種族主義，應該對女議員道歉，溫和派的葛蘭姆（Lindsey Graham）則呼籲川普「把目標放高一點」。

不過觀察女議員們的個人推特，儘管部分網友留言表示支持，卻也有很多人留下非常不友善、甚至充滿種族仇恨的言論。有網友在歐瑪推文下方留言，「因為妳是穆斯林，所以我們恨妳」，指控她和自己的親兄弟結婚，也有人叫她去看心理醫生，不少人也藉此機會頌讚川普是他們見過最偉大的總統。

Is your oath the same fake commitment you made when you married your brother to illegally become a citizen? — Jonathan T Gilliam (@JGilliam_SEAL) 2019年7月14日

美國媒體也觀察到這股現象，美國有線電視新聞網（CNN）分析，美國大眾針對這起涉及種族主義爭議的言論反應兩極，一半的美國人同仇敵愾、譴責川普，另一半大眾卻相對沉默，文章指出這是長久以來存在於美國社會的現象，而川普的攻擊言論顯示他深知這一點。儘管遭受抨擊，15日他在白宮的記者會上仍再度開砲，要女議員們「不爽就滾蛋」，還稱其實很多美國人很愛聽他這樣說。

《紐約時報》（The New York Times）引述民調專家貝爾雪（Cornell Belcher）指出，川普此番言論是他的慣用伎倆，他想複製2016選戰中操弄種族仇恨的手法，提升基本盤選民對他的支持。

他警告民主黨如果跟著川普玩，恐怕會有危機，因為很明顯現在選民都知道川普是種族主義者，基於原則，民主黨理應要反擊，但這就好像落入了川普選好的戰場，他認為「川普幾乎選好了2020的戰場」。

(中時電子報)