湖人雖然出動了詹姆斯、安東尼戴維斯兩位大牌球星，甚至名人堂成員魔術強生也「下海」遊說，但里歐納德最終還是選擇了湖人的宿敵快艇，可說是狠狠打了湖人球團一巴掌。安東尼戴維斯在受訪時感慨的表示，真的很難招攬里歐納德，甚至傳簡訊給他的時候都深怕惹怒了這位總決賽MVP得主。

里歐納德率領暴龍奪得隊史首冠，加上FMVP這道「黃袍加身」，讓他在自由市場的行情水漲船高，尤其是在杜蘭特等人找到落腳處之後，他儼然成為最炙手可熱的超級巨星。

為了招攬這位巨星，湖人可說是用盡了心思與方法，可惜還是功虧一簣。安東尼戴維斯說，「我聽到的消息是里歐納德不喜歡有人不斷地在他身邊獻計勸說，他是一位很有主見的球員，所以每當我傳簡訊給他之後，總會想說我是不是內容寫太多了，會不會引起他的反感。」

那段時間不少人都參與了遊說里歐納德的行列，詹姆斯不僅自願讓出球衣號碼，安東尼戴維斯還放棄了410萬美元的交易保證金，為的就是以最隆重的方式迎接里歐納德到來，不過，里歐納德卻是以極端的方式加盟了快艇，而且還找來了保羅喬治，幾乎是不給同城的紫金部隊臉面，難怪安東尼戴維斯會說里歐納德很難「搞」啊！

(中時電子報)