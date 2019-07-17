湖人在擁有雙雄詹姆斯與戴維斯之後，博彩公司新球季戰績預測仍敵不過快艇與爵士，西區只能與火箭並列第三。（美聯社資料照）

美國博弈網站《BetOnline》在預測完新球季東區戰績將由公鹿稱王之後，緊接著他們看好擁有里歐納德和保羅喬治的快艇能殺出重圍，坐穩西區龍頭之位。

從《BetOnline》的評估和預測中可以看到戰況最為激烈的西區在新球季將有5支球隊的戰績將超過50勝，幾乎打掉重練的雷霆則是沒有預測出勝場數，就看保羅最終有沒有留下來，一旦連他也出走的話，雷霆恐怕會是全聯盟戰績最差的球隊。

快艇成功引進里歐納德，緊接著再用賈林納利與多張未來首輪選秀權換來了保羅喬治，加上原本的路威廉斯(年度最佳第六人)以及防守悍將貝弗利，瞬間躍居奪冠熱門球隊，《BetOnline》預估新球季例行賽勝場數55.5場，力壓西區其他豪門。

最令人意外的是《BetOnline》竟然預測爵士能夠拿下52.5勝，高居西區第二，優於湖人、火箭、勇士與拓荒者等諸強。爵士在自由市場補進了波達諾維奇(溜馬)以及傑夫格林(巫師)，搭配原有的年度最佳防守得主戈貝爾和米契爾，實力確實是不容小覷。

擁有詹姆斯、安東尼戴維斯與庫茲馬的湖人，雖然沒能組成三巨頭陣線，但在兩位全聯盟最強悍的鋒線巨星坐鎮下，新賽季可望拿下51.5勝緊追在快艇和爵士之後。

火箭在用保羅換來韋斯布魯克之後，攻擊火力更上層樓，新賽季預測戰績51.5勝與湖人並列第三；金塊整體陣容沒有變，但加入了葛蘭特，搭配本來的約基奇、賈瑪莫瑞、蓋瑞哈里斯等人，新賽季戰績50.5勝名列西區第五。

勇士在三連霸夢碎之後，杜蘭特遠走東區籃網，考辛斯加盟湖人，老將伊戈達拉被賣到弱旅灰熊，幸好招攬了全明星身手的羅素，新賽季戰績將下滑至47.5勝排名第六；拓荒者在利拉德和麥科倫的力挺下新賽季戰績可望44.5勝名列西區第七；馬刺引進狄馬卡洛，再與蓋伊續約，加上艾卓吉，新賽季戰績43.5勝，搭上西區季後賽末班車。

至於在西區八強外的球隊排名依序是獨行俠(41.5勝)、鵜鶘(36.5勝)、國王(35.5勝)、灰狼(35.5勝)、灰熊(27.5勝)、太陽(26.5勝)以及雷霆。

(中時電子報)