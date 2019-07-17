無黨籍桃園市議員牛煦庭。（圖／中評社）

對於太陽花學運領袖林飛帆接任民進黨副祕書長，無黨籍桃園市議員牛煦庭接受中評社訪問表示，民進黨用了林飛帆，並沒有討了太大的便宜，不覺得蔡英文用了林飛帆，對選舉有多大幫助。

牛煦庭，1990年生，政治大學外交系學士、英國倫敦政治經濟學院國際政治經濟學碩士，2016年10月加入國民黨，曾是市黨部國民學堂執行秘書，牛煦庭2018不滿國民黨初選提名辦法，直接以無黨籍參選，順利當選桃園市議員。

民進黨15日召開中央黨部主管人事公布記者會，太陽花學運領袖林飛帆接黨副祕書長。過去林飛帆與時代力量合作密切，2016年選立委時就曾替洪慈庸、邱顯智、林昶佐、黃國昌站台，如今林飛帆加入民進黨，是視為蔡英文積極爭取太陽花世代歸隊。

據中評社報導，牛煦庭指出，太陽花世代是複雜的年輕集合體，成員未必全都是認同民進黨。牛煦庭說，蔡英文把林飛帆找回來，有多重目的，一來，讓太陽花世代歸隊回民進黨；再者，試圖壓縮柯粉或時代力量，這是2020選舉戰略中的一環，選舉的一步棋。

牛煦庭分析，林飛帆在民進黨2016重返執政，沒有馬上入黨，卻選擇出國讀書，現在回來當黨副秘書長，第一時間就會被放大檢視，尤其林飛帆當初批評民進黨的話。牛煦庭認為，民進黨用了林飛帆，並沒有討了太大的便宜，蔡英文用了林飛帆，牛煦庭不覺得對選舉有多大幫助。

牛煦庭也強調，太陽花世代是異質性非常高的群體，民進黨找學運領袖，年輕人未必就會歸隊。

另外，根據中央社報導，外傳揭副秘書長月薪9萬元，林飛帆15日上任民進黨副秘書長時說，「如果要賺錢，我不需要來到這地方，也不需要做政治工作」。對此，PTT網友對林飛帆說法也是負評居多。

空降綠副秘月薪九萬 林飛帆：要賺錢不會來這

(中時電子報)